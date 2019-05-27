自由共和國》林保華／「抗美援習」引發的中美經貿大戰

中國國務院副總理劉鶴（左）日前率團訪問華府，和美國貿易代表萊席爾（右）、財長努勤（中）等展開高層貿易談判。（法新社）

林保華／時事評論員

外交是內政的繼續。用這個觀點才可以解釋中美經貿戰的突然變局。

五月上旬，中國為何突然賴帳導致川普變臉，加徵兩千億美元中國進口商品的關稅？五月九日劉鶴卻假裝沒事率領代表團攜帶習近平「美麗的信」給川普，進行新一輪的會談，相信信件內容空洞無物，所以阻止不了增稅。中國雖揚言報復，卻沒有立即宣布，到五月十三日晚中國財政部才發聲明宣布反制手段，對原產於美國約六百億美元進口商品分別加徵關稅。當晚的中央電視台發表強硬措辭的評論：「談，大門敞開；打，奉陪到底。經歷了五千多年風風雨雨的中華民族，什麼樣的陣勢沒見過？！」號角一出，宣傳機器開動洗腦，全國反美情緒立即飆漲，各種奇談怪行紛紛出籠。

五月十日「兩岸媒體人北京峰會」開幕，全國政協主席汪洋講話中提及美國怕中國，不敢同中國打仗，講話被秒撤。但是十六日汪洋在會見第五屆全國台企聯成員，再度重複有關美國不敢與中國打仗的相似內容的講話，顯示汪洋在中共內部獲得「平反」。

可見在「美麗的信件」與十三日晚上之間發生了重要事件。

原來，一般在月底召開的中央政治局會議，五月提前在十三日召開。新華社報導會議內容是研究部署在全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育工作，審議《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。這兩個議題並無提前召開的迫切性。然而新華社報導的最後一句話是可圈可點的「會議還研究了其他事項」。可以猜到，其他事項就是決定對美的報復措施。

在這以前的五月六日，傾向江澤民派系的香港《南華早報》已報導習近平拒絕對美國讓步，並且聲稱「自己會負完全責任」。然而現在政治局做出報復措施時，責任就由政治局集體負責了。

其實這是兩種不同的責任。《南華早報》講的責任是指習近平推翻了劉鶴代表團與美國做出的協議而引發川普祭出增加關稅的決定。政治局的責任則僅僅是那六百億美元的報復措施。然而習近平把兩者混在一起，意在逃脫他的全部責任。至於被他推翻的是什麼，開始是說有關盜竊智慧產權與制度改革的內容，後來則說是習近平不願協議的文字公開出來，以免他的威望受損。如果連白底黑字的協議中共都常常推翻，沒有公開的文本又豈會遵守？如果協議不公開，習近平不是同袁世凱的二十一條賣國密約一樣？

習近平推翻劉鶴與美國的協議，去年已有前科。這次重施故技，已經引起內部的警覺。四月二十日，前國家副主席曾慶紅招搖回到江西省吉安市家鄉；四月二十六日，網民發表前國家主席江澤民在家鄉江蘇揚州現身的照片；五月十一日四川汶川大地震十一週年前夕，前總理溫家寶在災區出現。最可疑的是，負責對外貿易談判取得重大成果的前副總理吳儀在江蘇無錫祭祖的照片，五月初在微信朋友圈上廣為流傳，這張照片卻是二○一七年四月三十日拍攝的；顯然是針對習近平與劉鶴和美國談判的失敗。

已經掌控全國特務機構而又面臨內外交困的習近平，對這些政治異象自然也特別敏感。因此一天也沒有浪費，在劉鶴回國後立即召開政治局會議，以強硬姿態回擊美國。在「愛國」的大帽子下，全無思想準備的政治局成員哪裡敢冒著「賣國」的風險表示軟弱？

接著，習近平又拿下屬於朱鎔基、王岐山派系的前證監會主席劉士餘，卻又稱呼他是「同志」，因為主動投案而在配合調查，顯然準備揪出劉的黑後台。這些動作表明習近平在「愛國」大帽子下準備與江朱派系進行決戰以報去年夏天之仇。那場大戰因為胡錦濤沒有支持江朱，他的兒子胡海峰立即從浙江山區的麗水被提拔為西安市副市長做為獎賞。習近平視察南昌的陸軍步兵學院也不是針對美國，而是恐嚇黨內的政敵。因為陸軍怎麼抗美？

台灣有人為習近平叫屈，說他是被鷹派逼的，這是在為習近平開脫。川普甚至可能暗助反對派一把，使出連環招痛擊華為及其他違法的中國企業。別看華為創辦人任正非嘴巴多硬，對習近平的「抗美援習」損害到他們的重大利益可是氣得要死。

習近平靠煽動「反日」的民族主義上台，但後來還是臭著臉與安倍首相握手，下個月還要訪問日本去離間美日關係。現在又煽動反美狂熱，可美國與日本不但實力不同，國人的觀感不同，與中共權貴的利益關係也不同。習近平此舉可以加強自己的權力，還是為自己的下台做準備？愛國是不是流氓最後的庇護所將再度被檢視。

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