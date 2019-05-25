自由廣場》軍官談「辣台妹」與戰力

◎ 侯信田

中國領導人習近平於今年初發表《告台灣同胞書》，在四千餘字文稿主軸，係以兩岸統一為前提祭出對台五項原則，且全文計四十七次提到「統一」字眼。基此，蔡英文總統以「多數民眾無法接受」回嗆，網路聲量爆棚，紛紛肯定蔡總統為「辣台妹」、「嗆得好」。

另一方面，國軍「漢光35號」實兵操演在即，各級部隊按往例於本週均完成「精神戰力專案教育」。「精神戰力」一詞看似難以量化，然經探析內涵，實質上包含「堅定信仰」、「武德」與「武藝」等之展現。準此而言，「辣台妹」聲望勁升，正是國人主權意識「堅定信仰」的展現。

數字可證：陸委會針對中國文攻武嚇，用盡諸般統戰手段欲使我屈服於「一國兩制」陰謀，於本月十六日公布民調，結果八成國人表示反彈，充分展現國人對我國主權獨立之「堅定信仰」。而蔡總統能不畏打壓，且善盡三軍統帥之職，「武德」之展現足為國軍將校典範，國人應給予高度肯定。

再者，近日中國對我軍事威脅頻繁，無論共機遠海長航或跨越台海中線，我空軍健兒均能第一時間正確判斷，派遣戰機監控、驅離，以捍衛主權，則是仰賴於平時勤訓精練有成之「武藝」與可恃戰力之發揮。

古云「以大事小以仁、以小事大以智」，當前國際關係變化多端，戰場環境日趨複雜，單單以「軍力」、「比拳頭」無法有效止戰。國軍除加緊訓練外，我們更需要的是全體國人支持與團結共識。期盼未來，國人能更加關注、支持及參與全民國防，凝聚更強大一體之精神戰力，讓台海更穩定、區域更安全。

（作者為現役陸軍中校，台北市民）

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