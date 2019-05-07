自由廣場》256％反傾銷稅罰款談「自經區」

◎ 江培群

因為高雄市議員的質詢，讓「自經區」一詞在網路上引發許多討論，更躍上平面媒體頭版，蔡總統也親自為此提出看法，讓這個話題更加發酵。

在許多的討論中，有個重要的爭議點是：「中國製」產品是否會藉此貼上「台灣製」的標籤，以規避美國對中國製的產品課徵高額的進口關稅？這個問題其實有兩個層次：會不會貼上「台灣製」標籤？及美國會不會發現？就讓我們先回顧一則在四個多月前的消息。

「二○一八年十二月，美國正式對從越南台塑鋼廠所進口的鋼材，徵收高達二五六％的反傾銷稅罰款」。這個反傾銷稅針對的是「福爾摩沙鋼鐵」（越南台塑鋼廠）進口至美國的鋼材，因該產品利用越南產證，將實際上來自中國的貨物進口到美國，不但利用美、越之間的貿易協定，也讓中國產品進口至美國時規避了會遭遇到的懲罰關稅。這個事例，回答了上述兩個層次的問題，並活生生地證實了許多人的擔憂。

就在兩天前，美國總統川普宣稱要針對中國進口的二千億美元產品再提高關稅，如此更增加了中國產品貼「台灣製」標籤的誘因。我們能期待下一次被美國商務部抓到時，只罰被抓到的公司嗎？且先不細數是中國在台灣的買辦賺大錢，還是全高雄市民賺大錢；若是少數人賺大錢後，卻賠上全台灣產品的聲譽及出口的遠景，划算嗎？精明的台灣人是該仔細地想一想。

（作者為中正大學企管所博士生，醫師）

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