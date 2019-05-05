自由廣場》理盲文化與柯韓崛起

◎ 林正二

古希臘以科學精神建構的公民直接參與的民主政體，是西方民主政治的起源；希臘人民並藉由民主機制，自由地追求新知，以理性、智慧，在科學、哲學與文學領域大放光采，建構了人類重要的文化資產。這是民主與科學相輔相成的效果。

古希臘的偉大文化遺產—悲劇，也是從科學理論中發展出來。當年希臘哲學家亞里斯多德所著「詩學」（Poetics），提出感情的「淨化與洗滌」，指出觀眾觀賞悲劇時，會經由對劇中主角慘烈的遭遇所引發的驚駭與憐憫，清除潛藏在內心深處的罪惡，進而讓自己的精神提升，而後高貴的情操油然而生。古希臘以科學理論探索悲劇的教化功能，開創了輝煌的人類文明，此科學精神是五四先賢所追求與台灣要學習的。

古希臘的「科學精神」就是懷疑精神、理性分析與探索能力，是建構優質民主與文化的重要根基。這是台灣人民長久以來所缺乏的。

台灣雖已解嚴三十二年，但在推動民主與文化發展過程中，國人仍受制於國民黨建構的單向灌輸知識教育體系，無法以「科學精神」的方式探討公共事務，也不曉得以「科學方法」比較新舊文化優劣，建立文化自覺意識，落實於生活中。由於國人的理盲，在朝野激烈鬥爭、邁向兩極化的情形下，柯文哲、韓國瑜得以精湛的表演政治趁勢崛起，以激情語言煽動不滿現狀的民眾，狂飆成強大的民粹亂流，讓台灣社會變得更狂烈激情，沒有理性智慧。

面對政治亂象與虛假文化對國家社會的不利影響，長遠之計，政府必須推動開放式討論教學，訓練學生以「科學精神」探討公共事務及吸收人文與科學知識，培養獨立思考能力與新思維，並從討論互動中學習尊重每個人不同的想法，學習如何從存異求同中凝聚共識。

（作者為退休駐美外交人員）

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