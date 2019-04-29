自由共和國》黃昆輝／增進教育機會均等與教育政策的抉擇

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黃昆輝 ／ 財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

「教育機會均等」是人類楬櫫的一項崇高的教育理想，也是教育工作者追求的重要目標。惟如未賦予其實質的內容，「教育機會均等」會是個空泛的概念。早期，我們以「讓每個國民都有接受共同基本教育的同等機會」作為準繩。但若加以深究，教育機會均等應有更深層的意涵，亦即「讓每個學生都有機會接受符合個人性向、興趣及能力的教育，以發揮其潛能」。這才是教育機會均等的真諦。

教育機會均等與近年來的熱門議題「追求卓越」與「實現社會公平正義」，在理念上有相當密切的關聯。在一個民主社會，追求教育機會均等是實踐社會公平正義的基本價值與具體行動。至於追求卓越，並非僅限於培養社會少數菁英，而是協助所有學生能依其個人性向、興趣及能力選擇升學進路與科系，增強其學習的意願與效率，使其潛能獲得最大的發展。例如，資賦優異學生可培養成傑出專業人才，而身心障礙學生亦可經特殊輔導與訓練，學習生活自理與簡易工作能力，進入職場，不用完全依賴家人或社會。如此學習成果可謂他個人的卓越。

根據上述分析，致力於教育機會均等理想之落實，有助於追求卓越與實現社會公平正義，進而作為教育政策抉擇的衡量標準。茲以「廣設高中大學」、「弱勢者教育」及「五歲幼兒教育」三項政策為例進行評析。

一、廣設高中大學

教改倡議「廣設高中、大學」，政府選擇高等教育急速擴張政策。一方面讓性向與能力不適合學術發展進路的學生大量進入大學院校，造成其畢業生素質下降；且因畢業生大幅增加，衝擊勞動市場供給面，而壓縮其薪資成長，甚至導致失業率升高。同時，因少子化衝擊，已有大學面臨招生困難，衍生退場問題。

另方面，此一政策亦影響技職學校的發展。改制「綜合中學」與專科升格學院、學院升格科技大學，加深社會偏重升高中、大學，輕技職教育之傾向。且科技大學又「普通大學化」，傾向學術研究與教學，不重視技術研習，其師資甚至缺乏實務經驗；而學生亦偏重追求升學，輕忽技術研習與實作，無法習得就業所需的技能，導致產業界對人力「供需失調」與「學用落差」抱怨連連，最近更喊出「缺才、缺工」的訴求。

綜上分析，顯示此一政策明顯違反提供學生「接受符合個人性向、興趣及能力的教育，以發揮其潛能」之教育機會均等原則，而衍生種種問題。個人認為有關大學退場問題，教育部宜「加速」研議，訂定適法之對策。至於各級技職教育，亦應區隔辦學目標，確立其定位，建立完善的技職教育發展體系，以提供適合職業發展進路學生就學的機會與適性的發展。

二、弱勢者教育

人力資本理論認為教育是一種創造人力資本的投資，而教育政策在資源有限的狀況下，應依據成本效益分析來決定投資哪些層級或類別的教育。台灣已成為一個Ｍ型化社會，我們的教育隨之呈現Ｍ型化，也就是社經地位較高家庭子女就讀品質較優的學校，且繳較低的學費；而社經地位較低家庭子女反而要繳較高的學費，就讀品質較差的學校，這種狀況在高等教育階段尤為明顯，而被媒體譏為「頂大少寒門，私大多弱勢」。

政府對於弱勢者教育的投資，在身心障礙教育方面較多，但對經濟與文化弱勢、原住民與新住民學生的協助，還有很大的努力空間。這些弱勢學生在學習成長與發展過程，並非因「個人性向、興趣或能力」，而是因為金錢、文化落差、語言隔閡、居住偏遠等外在因素，受到限制或挫折，實在有違社會公平正義原則。而這些學生的潛能因而無法充分發揮，也是一種人力資源的浪費，同時剝奪了他們藉教育向上層社會流動的機會。簡言之，弱勢者藉教育投資提升能力，一方面增加國家的勞動力，另方面減輕社會照顧的負擔。同時弱勢者中亦有深具潛力，提供資源協助其成長，也能造就頂尖人才。基本上，弱勢者教育既合乎教育機會均等的理念，也符合社會公平正義原則，又有相當大的效益，政府應予高度重視，並由中央統籌規劃推動。

三、五歲幼兒教育

「五歲幼兒教育義務化」是一項倡議已久未見落實的政策。政府早在一九八四年「學制改革方案」就提出「將五歲以上兒童納入義務教育範圍」，一九八八年「第六次全國教育會議」即倡議「國教向下延伸一年」。其後，一九九四年「第七次全國教育會議」、一九九六年「教育改革總諮議報告書」及二○○三年「全國教育發展會議」都重提此議，社會已達高度共識，卻未加以落實。但民眾對此政策抱持高度的期盼（本會四月十三日教育民調結果顯示：七十五％受訪民眾贊同此項政策）。而歐美教育進步國家早就把五歲兒童納入義務教育範圍，在亞洲連GDP低於我國的泰國、越南、菲律賓都已實施，我們實在沒有再拖延的理由。基本上，「五歲幼兒教育義務化」就是一項實踐教育機會均等的政策，可讓孩子提早一年接受同等且品質較優的幼兒教育。因此，政府應立即成立推動小組，及早規劃實施。

教育機會均等的理想，是民主社會的基本價值，儘管不易完全實現，但應作為我們持續努力追求的目標，當然也應作為我們政策抉擇的衡量指標。

（完整文章請參閱四月十九日台灣教育哲學學會與財團法人黃昆輝教授教育基金會合辦「哲學省思與臺灣教育研究研討會」暨「臺灣教育哲學學會第三屆年會」大會手冊演講全文）

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