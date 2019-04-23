自由廣場》回應〈竹東林場應設不義遺址〉

◎ 國家人權博物館

拜讀古少騏先進〈竹東林場應設不義遺址〉一文，文中列舉《竹東鎮志》〈歷史篇〉之記載，並引衛火土、宋建和等耆老訪談親口描述，證稱「竹東林場在戒嚴時期，曾是大竹東地區白色恐怖特務的大本營」，呼籲「竹東林場的規劃內容應包含設立不義遺址。」在此首先感謝先進提供寶貴資料，但必須澄清的是，「它是國家人權博物館所列全省不義遺址的漏網之魚」，此語於本館恐有誤解。

本館二○一四至二○一五年間，曾針對全台在白色恐怖時期相關的史蹟點進行調查研究，整理出全台四十五處的史蹟點，相關研究成果也在二○一七年七月十四日至十二月十三日，以「台灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址特展」為主題，在人權館景美園區展出。後來更巡迴全台灣北、中、南、東以及外島地區展出，獲來自各地非常多民眾的正面好評與寶貴意見。

然「台灣白色恐怖時期相關史蹟點調查」，並非已結案定論之調查研究，本年初亦已規劃第二期委託調查需求案，盼透過新一波調查研究，持續挖掘威權時期白色恐怖事件相關歷史記憶。

先進所提竹東地區所受人權侵害相關案例，本館從相關史料進行初步爬梳，從一九五八年《台灣省保安司令部八年工作概況》得知，一九五○年代時期，山地警備體系第一線之新竹山地治安指揮所，設置地點確實位於竹東地區，為重要保防特務機關。

另外，竹東林場顏姓總務課長，經查國史館等相關檔案資訊，紀錄渠原為台灣調查處（站）專員，一九四九年七月任職，同年十二月辭職後，從一九五○年起即至台灣省政府農林廳林產管理局竹東林場擔任總務課長，一九六○年二月，開始擔任台灣省農林廳竹東林區管理處專員兼「安全組長」。由此可知，新竹山地治安指揮所、竹東林場及顏姓課長之間，確有相當值得深入調查研究之必要性，後續本館除審慎評估將竹東林場列入第二期的研究調查清單外，亦在此感謝古少騏先進提供的寶貴資訊。

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