自由廣場》（公職老兵觀點）廢國旅卡，改發加班費吧

◎ 翁平燕

公務人員國民旅遊卡（以下簡稱國旅卡）簽約將於今年底到期，政府主管部門正彙集各界意見研擬修正方案。筆者忝為公職老兵，略表淺見如次。

國旅卡制度號稱有助國民旅遊，可促進國內旅遊經濟，振興觀光相關產業，實則不然。從最早之異地隔夜規劃，至今日之３Ｃ用品、大賣場紛紛入列特約商店，雖規範八千元為觀光旅遊額度，演變迄今在飯店買條麵包都尚符規定，整體宗旨已名存實亡，奢言有益旅遊，有如癡人說夢。

現制休假十四日內以國旅卡一萬六千元抵付，對資深公務人員而言，根本是被政府佔盡便宜，因政府如依原規定支付十四日之不休假加班費，金額將遠逾國旅卡費用。

猶記得二○一六年公務員倡議「廢國旅卡 還加班費」時，「某張姓政務委員」還以嘲諷口氣說政府可年省八十億，歡迎連署云云。既然如此，就廢除該制，回歸發放不休假加班費吧。

該制實施以來，屢傳公務人員因不諳規定致觸犯法規遭移送法辦。試問，一套制度有陷人於囹圄之虞，則其嚴謹與否，不言可喻。

既快屆滿，且其宗旨已失附翼，實施對象反映更是「有口皆呸」，那麼就該回歸原點，發放不休假加班費讓公務人員自行運用，而非掛羊頭賣狗肉，以振興觀光為由，行節省經費與剋扣待遇之實。

（作者從事公職，高雄市民）

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