自由廣場》台灣仍有軍法，韓混竟不知

◎ 金人彥

近日裡，那位被賴清德譽為「百年難得一見的政治奇才」的韓國瑜市長，與前美國駐阿富汗大使艾江山聊天時，把台灣的國軍比喻為「穿西裝的太監」，更令人咋舌的是，他把國軍看作太監的理由竟是：台灣的國軍沒有軍法～台灣的國軍沒有軍法～台灣的國軍沒有軍法～（太╳╳了！所以說三次！）

這位奇才以「能撈則撈、能混則混」名言成名，但混也就算了！在台灣，即便不是法學專家或軍事學校出身的男生，但凡服過兵役，無論是義務役、志願役或替代役，一定都知道：台灣是有軍法的～台灣是有軍法的～台灣是有軍法的～（很重要，所以說三次！）

在台灣，軍人從入伍的第一天開始，便受到軍法的管束，如「軍事審判法」和「陸海空軍刑法」都是。具軍人身分者犯事，涉及刑事犯罪者以「陸海空軍刑法」論處；非涉及刑事犯罪者，以中華民國現行各類法律和法規為基礎，加重懲處。台灣近年來關於軍事法的重大變革僅在於：承平時期廢「軍審」。但承平時期廢「軍審」，並不是廢除軍法～並不是廢除軍法～並不是廢除軍法～（很重要，所以說三次！）

在洪仲丘案爆發後，軍事審判上的重大改革便是：非戰爭時期，軍人犯事，不再由「軍事法庭」加以審理，而是由國家各級法庭加以審理。但各級法庭審理軍人犯罪的法源基礎，一樣是軍法；且一旦國家進入戰爭狀態，軍人犯事，仍會召開軍事法庭進行軍事審判。所以，台灣從過去到現在，都是有軍法的。

韓國瑜的崛起，無疑是台灣反智民粹的共業。他這番完全背離常識的言論，無論是單純無知，還是睜眼說瞎話的蓄意造謠，都反映了當前台灣民主的緊迫危機：像這種百年難得一見的大說謊家，竟可能挾一大群如嗑藥般陷入迷幻狀態的腦粉，左右未來台灣國家主權的「取」與「捨」？嗚呼哀哉！媽祖真的有靈，大概也要拂面、攤手，不忍一哂吧？

（作者為大學講師，台南市民）

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