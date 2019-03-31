自由廣場》（青年時評）「歡迎敵國入侵」是言論自由嗎

◎ 張經偉

近期，某些立場明顯深藍、甚至促統的新聞頻道，因其過於誇大偏頗的報導內容，先後遭到台大等校之學生團體與ＮＣＣ反制。這當然可能引起一種爭議：難道統派言論不該受到言論自由的保障嗎？或者，不那麼熱中於政治，認為統獨是假議題的中立理性者，亦可能另有疑問：這些統媒是否有重大到需要上自政府機關、下至名校菁英，與之大力對抗？

我們必須面對一個殘酷的事實：「傳媒大戰」確實可以是戰爭的一部份，而不見得都只是一些遊手好閒之徒，意圖隔空互相殘害自尊。這是早在這個虛擬網路時代來臨之前，就存在於人類行為中的現象。近期正值《魔戒》導演彼得傑克森所修復的一戰紀錄片《他們不再老去》上映，請容許我介紹這段歷史。第一次世界大戰，可謂是人類史上第一場全國總動員式的現代戰爭。當時除了位於前線的士兵槍林彈雨，參戰各國後方的報紙、文學、紀錄片……，亦是唇槍舌劍。敵我士氣的高低，傳媒在其中扮演相當關鍵之角色。例如英國當時的傳媒大亨哈姆斯沃思（Alfred Harmsworth），正因為使用旗下的《每日郵報》、《泰晤士報》等報刊，振筆疾書地帶動英國整體社會的抗戰決心，而在大戰獲勝後，受皇室冊封為子爵。足見媒體確實是、且早已是，一場現代戰爭中的一大要角。

既然如此，唱衰己方、歡迎敵國入侵的傳媒，恐怕也不該屬於言論自由的一部份。自由以不侵害他人自由為前提，放到言論方面亦然。這不是說我的言論不能讓他人聽之刺耳，如此淪為格局狹小的禮貌問題，而是說我的發言不該讓其他人就此無法發言。因此，一個沒有言論與出版自由、大小傳媒社群皆受共產黨監控的敵國，你大鳴大放地歡迎它入侵與統治，這不正是在侵奪他人的言論自由？

談論至此，可能「娜」類讀者又會追問：紅色中國是敵國嗎？紅色中國真的沒有言論自由嗎？如果答案皆為否，諸君大可笑話看待此篇文章。然而答案若是肯定的，台灣社會當然該打這場傳媒大戰。

（作者為清大歷史所碩士，高雄市民，目前服替代役）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/