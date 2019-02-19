自由廣場》台灣未曾鬼混 我國會繼續進步

◎ 施俊吉

韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」。謝金河反駁「如果要這麼說，日本是鬼混了30年」。韓國瑜不服氣，舉他自己為例，說30年前他進新聞界的時候，起薪45K，而今記者的起薪只有30K，所以「這幾十年來，台灣都在吃老本」。

許多人可能不知道，30年前一名甫獲外國一流大學博士學位回國任教的副教授，月薪是25K。如果當年記者的薪水確實從45K起跳，則記者的待遇是副教授的1.8倍，這是一個難以置信的數字。不過，姑且相信韓國瑜所言不虛，則當年的記者為何如此吃香？可能的原因有二：

第一，三十年前，蔣經國在臨終之前解除報禁，報紙在那一年（1988年）一口氣增加了95種，報業對記者的需求爆炸性成長，記者的薪資因此水漲船高。這是供需使然。

第二，30年前，有線電視尚未開放，市場被老三台聯合壟斷，而台灣的經濟已經起飛，企業對電視廣告的需求非常強烈，所以當年的老三台絕對有本事提供員工優渥的薪資。這是市場結構使然。

反觀今之新聞工作者，待遇普遍低落，起薪30K是常情，但是誰都知道這是紙媒沒落、新聞台氾濫、網路勃興的結果。各種傳播平台的競爭稀釋掉新聞業的利潤，記者的待遇當然江河日下，此乃各國新聞傳播產業共同遭遇的困境，絕非台灣獨有的現象，所以並不是「這幾十年來，台灣都在吃老本」。

韓國瑜又說「到現在，還在仰賴新竹科學園區，到底台灣還有沒有其他產業？」事實上，半導體產業絕對是台灣的驕傲，三天前，外媒報導，台灣晶圓製造的產能世界第一，以全球佔比的21.8%，領先韓國的21.3%，日本的16.8%，北美的12.8%，以及中國的12.5%。論技術，台積電的七奈米製程所向無敵，只有韓國三星勉強還算對手。至於三奈米製程，去年12月已經通過環評，台積電將斥資6000億元，在南台灣的南科興建三奈米廠。

台積電的成就說明一件事：台灣從「客廳即工廠」，從家家戶戶做加工、組裝聖誕燈的時代起到台積電著手興建三奈米廠為止。幾十年來的發展，正如謝金河所言「台灣致力於產業的轉型和升級」，不是「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」。

韓國瑜問「到底台灣還有沒有其他產業？」當然有，而且很多，沒有的是賭博、賽車和賽馬。

以金融業為例，銀行、證券與保險三大產業的資產規模合計超過100兆元，其中銀行的資產即達49兆，上市公司的市值為29兆，而保險業的總資產是27兆元。再就產值而言，金融業去年一年就創造了1.2兆元的附加價值，佔我國GDP的6.8%；若從就業觀之，金融業提供了52萬個工作機會，而且金融業的薪資是全國平均薪資的1.73倍。請問這是不是一個產業？

台灣有許多績效卓著、全球知名的公司，以及眾多潛力無窮、充滿未來性的產業，這些都是過去幾十年來，政府與民間一起努力的結果，台灣未曾鬼混，我國會繼續進步。

（作者為前行政院副院長）

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