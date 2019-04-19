自由廣場》地震後談老舊建物更新

◎ 賴建宏

四一八強震，引起大家緊張、略有不安之情緒，但所幸並無重大災情。從幾次重大地震災害事件後，大家其實已經重視建築結構安全的議題，但可惜的是在老舊建物的維護、補強及重建時，還是多遇有問題而造成停滯不前，甚至無法改善的困境。

以此次台北市發生的建物傾斜疑慮事件而言，雖經土木技師、建築師勘查確認暫無結構安全影響，但後續仍應思考的是：台灣究竟還有多少房子是不安全的？究竟是法令面不完整，還是心態問題而導致？

其實攸關老舊建物更新的都市危險及老舊建築物加速重建條例，已於一○六年施行，其中對於耐震能力不佳的建築物，更是政策鼓勵重建的對象。在政策配套上則有容積獎勵、稅捐減免等措施，對於容積獎勵規定，更是納入建物取得耐震標章的獎勵規定。耐震標章是對於建築物的耐震設計及現場施工作業進行嚴謹、公正客觀的第三方查證程序而核發。簡言之，危險老舊建物透過更新的程序，再加入嚴謹的耐震標章發證，可以讓住戶免於震害恐懼之苦。

當然，住戶心態上也應調整，不宜有要馬好又要馬不吃草的期待，在身處地震頻繁的臺灣，大家應該用居住安全是最大共識的想法來一起面對地震。

（作者為土木技師公會理事、技師報總編輯）

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