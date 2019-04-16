自由廣場》李毅叛國 中國應該追究

◎ 范姜提昂

中國「武統論」學者李毅被我國移民署驅逐出境時，可能是想到背後有中國共產黨挺著，臉上始終露著微笑，還忍不住脫口說：「相信如果韓國瑜當選，便有機會再踏足台灣。」其媒體印象之忘形、之猥瑣不堪，恐怕連北京也該覺得丟臉！

丟臉事小，李毅在台灣引來排山倒海、噁到爆的反感事大；當然，部分紅藍人士除外。理論上，韓國瑜也可能除外；事實上，韓國瑜並未斥責「共匪」太囂張。

更可怕的是，李毅居然膽敢在「中華民國憲法」施行效力所能及、台灣司法裁判權所能涵蓋、並有台灣國軍駐守的土地上，對著媒體公開主張言論自由。這點，就太嚴重了！因為就中華人民共和國的角度看，李毅已經公然叛國！

首先，他是對著「台灣國民及政府」提出言論自由主張，合理推斷他所訴求的當然是現行「中華民國憲法」第十一條：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」而事實上，也只有訴求他腳下這塊土地所施行的憲法規定，現場的一切才有意義。相信以李毅的「學者」背景，不會連這點都搞不清楚。

再者，身為積極活躍的武統論者，當然是一個堅持「台灣是中國的一省」、堅持反台獨，絕不承認台灣主權、也絕對不承認「中華民國憲政體制」的中國人。

問題來了！李毅既然在台灣政府有效治理的土地上，訴求台灣現行憲法所保障的言論自由權，你李毅豈不就等於公開承認中華民國憲法？該憲法第十一條規定人民有言論自由，而所謂的「人民」當然是指，依據這部憲法所產生的政府所治理的人民。換言之，李毅主張言論自由的那一刻，就已經承認台灣政府，承認自己是台灣主權政府治理下的人民。

以中國共產黨對「理論嚴謹度」要求之高，對領土主張之一寸不讓，這回，李毅向台灣政府形同「索討」言論自由之言行，已經犯了中共大忌！不過客觀上，台灣國民還是願意表示同情之意。

因為其實，中國憲法第三十五條也保障「公民言論自由」，問題是，第五十一條設有言論自由的「相剋」門檻：「不得損害國家的、社會的、集體的利益。」直接說句亮話：有，等於沒有！換個角度說，這也證明李毅「索討」言論自由的對象肯定是台灣，不是中國。想想，中國根本沒有的東西，你要李毅到哪裡討？

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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