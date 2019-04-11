自由廣場》從台南土壤液化潛勢圖談起

◎ 拱祥生

台南市政府於四月八日公布曾文溪以南（十四個行政區）中級土壤液化潛勢圖，再度引起民眾爭相查詢，雖然土壤液化區可能不若活動斷層引起民眾恐慌，但○二○六台南地震仍然引起安南區與中西區近千戶土壤液化通報數，後續維修補強或是建物扶正工作仍持續進行中，如何正確面對土壤液化潛勢圖，並做出妥適因應作為，來避免土壤液化造成生活不便，應是當務之急。

這次台南市政府公布的是中級土壤液化潛勢圖，屬於中尺度比例尺（約1/2,500）潛勢圖，精細程度中等，主要用來縣市政府層級都市計畫與防災使用；至於先前經濟部中央地質調查所公布初級土壤液化潛勢圖，精細程度較概略，屬於大尺度比例尺（約1/25,000）潛勢圖，主要用來更大區域國土計畫與防災使用。二者參考的地質鑽孔數量也不同，結果自然略有不同（目前中級潛勢圖中、高潛勢區有較初級潛勢圖增加趨勢），是正常現象。至於民眾或是建商個別開發案，仍應該自行委託技師進行小比例尺（約1/1,000~1/500）土壤液化潛能評估，作為後續土壤補強及建築物或是構造物耐震設計參考。

根據目前大地工程科技發展，主要針對地表下二十公尺以上每個深度土壤是否發生液化，進行整體土壤液化潛能評估，土壤液化潛能越高，表示液化土層越多與強度越低，越淺層土壤發生液化，也會提高土壤液化潛能指數。當土地位於中、高土壤液化潛勢區，表示越需要委請專業工程技師進行建物和構造物評估與補強，若是新建建物則要評估基礎土壤強度折減設計與土壤地盤改良。

營建署年初拋出將修正「建築技術規則」第六十四條，位於中度或高度土壤液化潛勢地區五樓以下新建物須地下探勘；現行法規僅規定五層以上或供公眾使用建築物進行地基調查時，需要地下探勘及液化潛能分析。但筆者建議，個別開發案仍應該自行負責是否土壤液化，既然比例尺精度不同，可能會有不同結果，基地位於政府公布低潛勢土壤液化區仍有可能發生液化，公布潛勢圖目的係為都市計畫與重大建設規劃參考，個別小規模開發案仍應一律自行進行土壤液化評估，不僅權責相符，也才能維護每位百姓生命財產安全。

（作者為土木技師、大地技師）

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