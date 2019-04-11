自由廣場》難怪警察的滿意度這麼高

◎ 蘇天從

今年二月，國立中正大學犯罪研究中心針對二○一八年的治安議題進行電訪調查，發現有九十一％的民眾對於住家周邊安全感到滿意，民眾對於「警察維護治安工作」的滿意度來到七十七．五％。回顧二○一七年四月二十四日，台灣民意基金會「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，其中，對於警察好感度七十四．一％，位居七類人民公僕的第一名。會有這樣的成績，除了所有警察同仁辛勤的努力付出之外，過於嚴苛、無所不上綱的連帶處分，想必也是滿意度不降的原因。

警察大小主管除了個人瑕疵下台外，群眾事件處理不當、治安不好、民代挑剔、苗栗堵車、最近又多了酒店門口打群架，局長要下台，南部某個局長雖未下台，但也記了兩支過，還有長官對你不爽，考核寫上不適任都足以下台。

更多的是為屬下背過的連帶處分，部屬違法亂紀、酒後駕車、傷害女朋友……，我更因屬下老婆賣滷味怕被檢舉無照營業，不小心用自己的名義去工商登記，事後他因公務人員兼職被懲戒，我已經轉任數個分局了，還照樣連帶處分。

更慘的是，數年前所謂的花蓮電玩弊案，事後司法全部還予清白，均獲判無罪，但副局長、督察長、分局長、刑大大隊長，早在案件才在調查伊始便先下台。既然屬下都已經獲判無罪，長官總可以官復原職吧！但基本上是絕無可能，多少人就這樣鬱鬱而終。

相較於民眾對警察的高滿意度，警察大小主管卻動輒被連帶處分，權益未獲周延保障，真的是令人不平！

（作者現任公職，新北市民）

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