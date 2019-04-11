自由廣場》（金恒煒專欄）這個黨怎麼爛成這樣

民主政治是藝術而不止於技術，藝術的定義很難下，但以反證來檢視，獨裁政治則是技術性十足，用拳頭決勝負。那麼，民進黨四月十日討論總統候選人的中執會，到底屬藝術性的民主方式或技術性的獨裁方式？

先看看民進黨事前的官方網頁。網頁中有黨主席卓榮泰信誓旦旦的格言：「黨主席既因制度保障而來，就為保障制度而生！」一副壯烈的口吻，好佳在。另一個預告是中執會會後的記者會訂在四時開始，也掛上黨主席的玉照。預定在四時，可以推知是按表操課，一時半開議，二個小時結束，有半小時迂迴時間，然後黨主席記者會。

最後決議的結果，明顯違背「保障制度而生」的誓言。其實中執會還沒有開已有先兆，原定一時半開會突延到三時，這就是「壞的開始」，會前之詭譎多變，已嗅得出不好的味道。會議開畢，重大到可以震動國際視聽的記者會竟然黨主席神隱，不敢現身，「天崩地裂跑出一隻小老鼠」，秘書長羅文嘉一臉倉皇的站在記者會的發言台上，一再強調「初選機制不改變、流程不改變」，不過是把初選硬延到五月廿二日的搪塞話，這是一變；要立委初選完成後再進行總統的初選，這是二變。民進黨中執會玩的是把「量變」變成「質變」的伎倆。七尺之童都騙不了要騙誰！

從民進黨中執會決議的結果來看，一方面當然是挺英派贏了，但也沒有「全贏」，至少但聞樓梯響的「霸王條款」不敢祭出了，這表示清議還是有力量制衡的。他／她們的新策略是「以時間換空間」，利用手上資源製造「英粉」網軍，拉抬蔡英文，但從另一方面看，蔡英文掌黨機器十年、當總統三年，挾豐沛的行政資源及人事大權，不過兩年半就被看破手腳；中執會挺英派超過九成九以上（？），民進黨竟不敢依正義原則及程序公平辦初選。黨中央一邊呼籲不要造成「對立」，殊不知拖延愈久，「對立」愈厲害，見血見骨的傷害一定會拖延到大選還停不了。原本靠初選讓有勝算的候選人出線，現在恐怕連黨都要陪葬下去。

這次民進黨中執會的運作，我們看到蔡英文政治操作的影子：一個是「當斷不斷」、「以拖待變」的一貫作風，這在蔡英文三年執政已表現無遺了；另一個是「交換」，正義原則擺一邊。二○一一年現任立委王定宇參加黨內立委初選勝出，結果被做掉，有社團去見當時的黨主席小英要求主持公道，她表示自己沒有籌碼去「交換」。黨中央把總統初選放在立委初選提名之後，叫人質疑是不是又玩「利益交換」的老把戲？不要忘記府院有龐大的資本，可以示惠所有立委候選人。中執會前夕英派已沙盤推演，難怪會後蔡英文說了然於胸的話：「國家大於政黨」，反觀賴清德，只無奈表示沒接獲徵詢云云。黨中央背後果然有一隻手在操作？

中執會的決議，受傷最大的不是別人而是黨主席卓榮泰，更是民進黨。無論從合法性、合理性、正當性的角度檢視，卓榮泰都不能自圓其說，民進黨都不能取信於人。我們要問的是，民進黨真的輸不怕？「九合一」後已進加護病房，現在要拔呼吸器？為蔡英文一人而毀掉整個黨；「厲害了，我的黨」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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