自由廣場》韓粉之殘暴與幻影

◎ 范姜提昂

站在中共立場，韓國瑜就是宣揚「親共傾中必有賞」的活見證。冷靜想：中共是我國「陸海空軍刑法」第十條所定義的敵人，能讓敵人公開寵愛有加，任誰都能看破必有緣故。

韓粉堪稱歷來最殘暴的網軍，嘶喊「韓粉出征，寸草不生」以暴動聲量「輾壓」膽敢反抗者。儘管中國已開始招募、收買「台灣在地網路協力者」，但無論如何，韓流的虛擬本質不會變。

先說韓國瑜，舊時代陸軍官校專修班畢業，從政隸屬黃復興黨部，是黨國體制鐵衛，也是台灣民主發展史最反動、最典型的老國民黨。邏輯上的新鮮度：零！意識形態刻板度：破表！

這麼典型的「老國民黨」怎麼會在最講究「鮮度」的網路，搖身幻變成超偶？回顧韓國瑜經歷會發現，原來「韓國瑜超新鮮」根本誤會一場！

韓十八年前淡出政壇，直到去年才爆紅。長達十七年，媒體印象一片空白！對廿歲到廿九歲的網路主力群而言，之前可能根本不知這號人物，所以才新鮮。韓國瑜對日本記者野島剛說：「離開政壇十七年，我覺得我比較可愛了！」可為佐證。

問題是往後，老國民黨老毛病必洩漏，網紅基礎也會因此易碎，而事實上，韓的聲量已下滑；另一個易碎則在韓粉。韓粉何以殘暴？運作之本質為何？只要從新世代喜愛「電玩角色扮演」的概念切入，便能秒懂。遊戲表面類同電影，但電影操之在編導，角色扮演遊戲則以「玩家角色」介入劇情發展，爭強鬥狠，決勝負。

韓粉兵團非要不可的，譬如選總統，是玩家集體設定的虛擬韓國瑜，而真實韓國瑜誠如黨政人士對《商業周刊》所說：「反正他就是爛命一條，什麼都沒有，也沒什麼好顧忌」、「當初黨內派他去高雄，也不期待他勝選，而是期待他去亂，反正就亂砍、亂幹，還殺出一條路！」問題是當「爛命一條」碰上暴動式角色扮演，必爆衝突，黃光芹事件是第一個警訊；而日前，恐嚇高雄市議員「殺你全家」的韓粉，警方查出IP來自中國，韓國瑜果然動怒。

總之，新鮮感是虛，韓粉暴動式角色扮演是妄，綠營「以實打虛」便可穩操勝券。上月，新北、台南的補選獲勝已證明，只要凜然探照事實，韓流不過夢幻泡影；日子越久，真相越明。

（作者為資深媒體及廣告工作者，完整版請見「新世紀智庫論壇」季刊第八五期）

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