自由廣場》4月14日，讓印尼移工放投票假吧 ！

◎ 彭成毅

印尼將在四月十七日舉行總統和國會雙選舉。符合投票資格的一億八千七百萬選民當中，有兩百萬是海外選民。根據印尼外籍勞工安置及保護局（BNP2TKI）的統計，印尼勞工赴海外工作的國家之中，台灣排第二，僅次於馬來西亞，高於香港和新加坡。

又按台灣勞動部的數據，在台印尼移工多集中在社服領域，近二十萬人。這些移工通常是家中的看護工和幫傭，不僅工時長，且未受勞基法的七休一保障，休假全憑雇主和雇員雙方的約定。這就是為何駐台北印尼經濟貿易代表處，要致函呼籲台灣雇主讓印尼雇員在四月十四日（星期日）請假到全台各地投票處進行投票。印尼移工海外投票有兩種形式，除了通訊選票外，也可於印尼商店、餐廳、祈禱室等三十四個指定投票處完成投票。

讓印尼同胞履行公民義務，是對全球民主價值體系的尊重。印尼的民主發展在近十幾年來有目共睹，其在「世界自由度」和「民主指數」兩項調查的表現，都位居東南亞各國前列。而印尼距離一九九八年獨裁者蘇哈托垮台的威權解體，也剛滿二十年。這一路徑，如同台灣民主化進程，證明亞洲文化與民主制度並非不兼容。

新南向政策的推動，不止要讓台灣經濟分散風險，更要讓民眾瞭解，與台灣價值觀更接近的不在中國，而在東南亞。印尼選民可自由地選擇屬意的領導人和民意代表，可以對政治暢所欲言、不受政府拘束。這在中國是不可能的。為了印尼、台灣和民主的將來，請各位雇主讓印尼移工投票吧！

（作者為台大政治系學生，馬來西亞籍）

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