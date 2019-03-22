自由廣場》這麼巧，民族、民權、民生？

◎ 林榮淑

中國的「全國台聯」、「全國少工委」主辦，兩岸和平小天使互訪交流活動，上海團廿九名學生上週來到台北，和北市三所國小共廿八名學生「對結」共同生活一週，引起立委關切質疑。

中方主辦的這兩個單位正是中共共青團組織，在上週中國人大與政協「兩會」期間，表態擁護習大大主持思想政治理論課教師座談會提出的「習五條」，其中兩條：要從學校抓起、從娃娃抓起。

台灣從最早期反攻大陸，轉向三民主義統一中國，再轉向……今天豬羊變色了，中國直搗台北一統實行三民主義的台灣。那ㄟ按呢？魔鬼都在細節裡。

這次台北和上海交流的學校正好是：民族、民權、民生三所國小。怎麼會這麼準？民族主義、民權主義、民生主義三個主義合起來就是「三民主義」。高中老師教我的啊。

這是巧合？還是精心設計的暗箭？台灣中箭了？還是黃校長說：我們也可以統戰他們啊！

自由民主台灣，中央放權給各縣市政府，各縣市政府放權給各校多元發展。少子化衝擊，台北市有國小全校教職員工快要比學生人數還多，為了爭學生，有的學校已走火入魔，高舉創意／多元詐騙旗幟，以局部拍照誇大教學成果，實則只是噱頭／繡花枕頭。學校綜藝化教育行政當局知不知？教育是良心事業，良心是自由心證，不可考，不可考。今日台灣社會天天都在拚經濟、拚選舉。

「經濟一百分，政治零分」口號淹台灣腳目，借問一下：教育給幾分？

（作者為台北市教師退休）

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