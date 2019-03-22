自由廣場》病死豬一條龍與塔西陀陷阱

◎ 梁鴻彬

中國農政單位宣稱「非洲豬瘟」疫情控制，獲得階段性成效，全國廿八個淪陷省份，已有廿一個省解除全面封鎖，你信嗎？相信大多數台灣人民是不信的，農委會副主委黃金城第一時間就表達懷疑的立場，從中國旅客棄置的肉製品檢出比例仍高，邊境防疫務求做到滴水不漏。

古羅馬史學家塔西陀提出「塔西陀陷阱」，一旦政府失去公信力，不但說的話和做的事，人民不再相信和歡迎，甚至所說所為，都被認為是說謊話做壞事。中國歷經「毒奶粉」、「假疫苗」、加上最近的「成都七中實驗學校食品發霉案」，失信的政府甚至引發「正當性危機」，危及政權，歷經多次毒假事件，食安已成中國維穩重點項目。

美、加已禁止中國豬肉進口，中國處在中美貿易戰烽火中，仍不得已大量進口美豬。中國生豬無路可銷，「病死豬」流向更令人憂心，中國四川十日才查出，廣西運往染上非洲豬瘟的生豬和死豬，讓人不禁懷疑，「病死豬一條龍」，被做成肉乾及香腸、火腿、臘肉、培根等肉製品蒙混上市，台灣防檢單位從大量的肉製品中檢出非洲豬瘟，也就不足為奇。

「塔西陀陷阱」也要讓台灣防檢單位警惕，「誠實為上、事實為王」是風險控管的最高守則，「Truth, nothings but the truth !」除了培養「小編」第一時間回擊假錯消息之外，將非洲豬瘟的防制，當成一場訊息戰的資訊戰爭，從過程中加強全民的媒體和新聞識讀素養，及防疫知識教育宣導，才能打贏這場非洲豬瘟的防疫戰爭。

（作者為資深媒體人，宜蘭縣民）

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