自由廣場》談《劉曉波人權問責法》

◎ 李道勇

報載習近平近日將前往義大利、摩納哥和法國等國，進行為期五天的國是訪問。北京試圖在美中貿易戰全面對抗之際，採用「逐個擊破」的策略，拉攏歐洲國家。但在習近平抵達歐洲的同一時間，歐洲理事會將討論對華強硬策略的十項行動計劃。幾天前，歐盟調整聯合對華策略，把中國看作全方面的「戰略競爭對手」。日前，歐洲議會也壓倒性的通過決議，敦促歐盟層級以及二十八個成員國，都各自制定類似美國的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Act）之制裁機制，制裁迫害人權的外國政權、政客。

此法針對迫害人權嚴重的特定國家官員給予制裁，限制入境、凍結財產，並禁止在立法國進行財產交易，美國在二○一六年率先通過該法，接著加拿大、英國、波羅的海三國，也接續完成立法，目前法國、澳洲等國也在推動中。

立委王定宇表示，此法制裁有權力的迫害者，也能提升各國國家安全。如果「全球聯手」讓迫害人權、貪腐之人無處可逃，讓這些人的資產無法流通，對各國安全、國際人權提升有極大助益，「這是人類文明史上偉大的一章」。立委林俊憲則說，歐美各國已經看清中共，也明白許多中國官員把許多金錢資產都藏在西方國家，所以此項決議很明顯的是針對中國而來。

我國曾於二○一七年禁止三名迫害法輪功的中共官員入境台灣；二○一七年九月台灣法輪功人權律師團也向美國國務院、國會提交包括江澤民、羅幹等四十名被控告的中共官員名單。

「馬格尼茨基人權問責法」係紀念二○○九年死於看守所的俄羅斯維權律師Magnitsky，我建議台灣政府應加入主要民主國家聯合陣線，考慮訂定「馬格尼茨基人權問責法」，或是來個「劉曉波人權問責法」，並紀念他獲得諾貝爾和平獎。

（作者為城南文史工作室負責人）

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