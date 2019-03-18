自由共和國》林保華／何謂中共的「民主協商」？

林保華／時事評論家

今年年初北京炮製的「習五條」加強對台灣的欺騙統戰力度，以「民主協商」來分化台灣各界到中國談判「和平協議」等問題。一些台灣人聽到「民主協商」這四個字，頭腦難免暈陀陀，以為中共真的對台灣釋出善意而熱炒，聲言台灣不應拒絕，有人甚至不惜裡應外合充當幫兇。

那麼到底什麼叫做「民主協商」？

先看「協商」兩字。不論是協商還是商量，這個「商」字是商人的「商」，說明其字源出自商人進行交易的用語，與民主政治並無多大關係。中共把它用到政治交易，更設立「全國政治協商會議」，將之完全政治化。然而，商業交易有買方市場及賣方市場之分，也就是誰可以掌握主動權？台灣要與中國進行政治交易，顯然主動權全在中國手裡，台灣能從「協商」中獲取的利益只能是蠅頭小利，失去的將是整個台灣的利益，包括主權、人民與資源。

再說中國的「民主」是什麼意思？共產黨的民主就是「民主集中制」，由列寧創造，毛澤東多次進行口語化的闡述，就是「民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結合」，甚至具體化為「群眾中來，群眾中去」的工作方法。

用民主集中制來解釋「民主協商」，就是找你們來協商，給你們發表意見就是民主。協商結果是什麼，就由我來「集中」。也就是最關鍵的決定權在中共手裡。民主並非數人頭，而是給你大鳴大放，但是是否接受你的鳴放，決定權不在你手裡，如果鳴放傷害到中共的利益，中共還可以秋後算帳，貫徹到群眾中去。一九五七年整風後的反右，六十萬人戴上右派份子帽子就是民主集中制的典範。

一九八○年代中英談判香港前途問題，本來一九九七年只是新界租約到期，與香港及九龍半島的永久割讓無關，但是中國硬扯在一起要收回。英國因為無力抵抗中國的入侵，只能坐上談判桌，結果是「英談中判」。坐下談判才一年多，中國恐嚇如果英國不簽署的話，中國就要用自己的方式來收回香港。英國衡量利弊，簽署不太滿意的協定，記下中國「五十年不變」的「一國兩制」承諾，好過中國直接入侵收回香港，於是乖乖簽署，然後雙方把中英聯合聲明這份文件送交聯合國。

為了把國際文件在地化，北京組織基本法起草委員會協商起草相關基本法，人選由北京決定。當時的新華社香港分社（中聯辦前身）社長許家屯說，「協商就是民主」，香港人大惑不解，然而這就是中國的民主觀。

草委會由五十九人組成，中國人三十六位，香港人二十三位，已經居於少數，其中民主派更是只有李柱銘與司徒華兩位。這樣起草的結果可想而知。為了裝模作樣諮詢民意，還組織基本法諮詢委員會，由中共地下黨員、上一任香港特首梁振英任秘書長。所謂「民主基礎」與「群眾中來」的意見，就由中共與梁振英決定了。李柱銘與司徒華不願做政治花瓶，加上六四屠殺，後來他們退出草委會。

即使這樣的「指導」與「集中」，再推到群眾中去貫徹。然而帶頭扭曲基本法的竟是中共自己；中國外交部還宣佈中英聯合聲明已經過時。這樣一個毫無誠信的政府，台灣人可以相信他們的「民主協商」及其結果嗎？

一九四五年八月十三日，毛澤東在延安幹部會議上作了《抗日戰爭勝利後的時局和我們的方針》報告，其中的一句經典名言是：「國民黨怎麼樣？看它的過去，就可以知道它的現在；看它的過去和現在，就可以知道它的將來。」把國民黨換成共產黨，恐怕更能說明一切。那年的十月十日國共簽署了和平協定，四年後變成中華人民共和國在北京宣佈成立，然後蔣介石來台灣宣佈中華民國已經滅亡，其後的中華民國則是另外一個軀體，現在又面臨另一個和平協議的詐欺。

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