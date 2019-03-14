自由廣場》面對數位煽動 自在深讀

◎ 顧秀賢

「人進不來，書出不去。」在地紙本書店業者的年節自嘲對聯，見證台灣社會眼下「不讀時代」的尷尬！坊間一家媒體日前推出「一○七年民眾閱讀行為」調查，逾40%台灣受訪者，一整年沒看書；去年沒看書的人，平均最近一次看紙本書是7.7年前，且65%受訪者整年沒買書。台灣人的閱讀力也真衰落難堪。

現代人其實數位閱讀量極多，只是前者偏隨機略讀，而過度輕忽紙本的靜心深讀，賠上的正是反智社群的野蠻滋生，敗害民主機制。

研究閱讀與語言的美國學者Maryanne Wolf 去年八月曾在英國衛報撰文，對此很憂心。她說紙質閱讀與數位閱讀並非何者更好的簡單二元命題。科技演化沒對錯，但當我們無視創新之過程干擾與弱化了啥時，我們就錯了。

於此印刷文化與數位文化的轉捩點上，社會要正視，我們腦內專責閱讀的神經迴路之質變，疏遠紙質書的下一代有什麼能力不被開發培育，而我們對此缺憾該努力些什麼。批判思維及共情能力的衰退，正是數位閱讀明顯帶來的附加傷害，影響所有人。匱乏深讀實踐，我們無法應對周遭頻繁的資訊轟炸，人們退回最熟稔的、未經核實的資訊孤島，我們無能揀擇辨析資訊串流，數位煽動令人惶惶不可終日、侵蝕社群互信。

Maryanne Wolf 呼籲，我們需鑄就新型大腦：一個無論在數位還是紙質媒介，都能運行深度思考的「雙語」閱讀大腦。而紙本閱讀的堅持甚是關鍵。包括公民能否在一個喧譁的民主國家換位思考不隨大流，我們的下一代是否還能懷具細膩知覺創造美，以及我們能否超越後真相困局，擁有足夠的智慧來護持一個不反智、理性清明的社會，解結的內核率皆取決於此。數位閱讀誠便利，紙本閱讀更要當真不偏廢。

（作者為教師，台東市民）

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