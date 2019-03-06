自由廣場》深深感謝屏東燈會工作人員

◎ 蕭靜雯

約一年前開始，有朋友參加花燈製作工作坊，總是看著他們師生充滿喜悅醞釀著作品；也陸續聽到有人要加入志工行列，見面打招呼就是「明年要來屏東看燈會」。屏東人就像家裡辦喜事般，歡喜投入迎接二○一九台灣燈會的到來。

燈會開始了，我來到大鵬灣，很快體驗到熱情、無微不至的服務，無障礙空間、嬰兒車、輪椅無限租借，還可以甲地借乙地還。當你面露疑惑時，賽格威車隊高中生志工會主動來詢問是否需要協助，服務台志工還會主動拿道具找光源為你拍美照，環保志工以創意裝扮提醒你垃圾分類，而清潔人員將園區維護得舒適宜人。

二月二十八日，一六七萬人進入燈會園區，團隊危機處理調度車輛的同時，潘縣長在臉書向遊客道歉，也說明因應策略，包括全天候監控各路段車流，還有app即時推播訊息告知，非常貼心，連接駁車都是免費，搭不上火車，縣府還幫忙協商台鐵加開列班，無論多晚一定送你回家。

更讓人感動的是，許多東港人提供自家空地讓遊客停車，不收費，只收謝謝。

三月一日，我是入園一六九萬人之一，排隊動線很長，卻井然有序，志工親切提醒民眾時間，還發送乖乖，甚至沙啞著嗓子對上車遊客說：「辛苦你了，讓你久等。」當時我眼淚都快掉下來了！工作團隊才是最辛苦的，屏東團隊對遊客這麼好，這樣的愛與感動，會永存心中的。

三月三日來了一五二萬人，閉幕後，晚上十二點，縣長送走最後一批遊客。不是疏散慢，是大家捨不得離開。工作團隊也在出口處歡送大家，最後一刻還是溫暖相伴。

燈會在屏東十七天來累計一三三九萬人次，媒體頻以「史上最美燈會」相稱，突破過去燈會就是熱鬧而已的刻板印象。我住在有金銀河的城市，三度到大鵬灣現場，一直想起我們也經歷過二○○九世運在高雄的熱血澎湃，和屏東好像。只是，此刻只能看著城市美學向下墜落，心中無限感慨。也因此更要感謝屏東縣承辦這次台灣燈會，並向最美、最暖的工作人員致敬！你們點亮了台灣價值！讓大家看見台灣希望！謝謝！

（作者為電台主持人，高雄市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/