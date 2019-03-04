自由廣場》與年輕人聊政治

◎ 吳岳樺

年輕人，你們若不關心政治，將來就等著被政治逆流沖垮治。

近期媒體一直把焦點放在幾位總統候選人身上，卻不去深入探討中國官方今年來談話中所代表的含意與危機。事實上，中國已經把話說得很清楚：

一、台灣不可以獨立。

二、一中就是中華人民共和國，沒有國民黨解釋的一中各表，更沒有中華民國存在空間。

三、中國要的是一國兩制。

中國上面三點核心主張，無論台灣誰當總統都難以改變。台灣多數人珍惜自己的生活方式，不願隸屬中國或一國兩制，這個基本底線應該是台灣民眾最大的共識。建議總統候選人不要閃躲上述問題，提出台灣未來方針。至於慣用的「維持現狀」已經成為嗎啡，藥效過了，台灣仍然要面臨攤牌的時刻。

除非中國瓦解，嚴格說來我們幾乎沒有Ｂ選項。無論你自認為是中華民國國民或台灣人民，我真心為我們的處境感到悲哀與憤怒！如果台灣是命運共同體的話，我們根本不該分藍綠白，因為大家想要的結論基本上差異不大。奉勸候選人們在今後選戰上不要再打迷糊戰，單方面認知的「九二共識」與「維持現狀」終究只是拖延的語詞和戰術，當然可以預期有人會繼續模糊下去，然後擁抱粉絲自我滿足！

然而台灣剩下的時間恐怕不多了，我真心希望我們下一代的子孫們能不再為自己是誰而煩惱。

（作者現任大學教師，台中市民）

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