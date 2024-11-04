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黃澎孝練「孝」話》悼念台灣勇士吳忠達⋯⋯

台灣勇士接連戰死烏克蘭，雖然讓我們為之淚目！但是，也讓我們台灣人能夠更驕傲地走向全世界，高聲宣告：我是台灣人，不是中國人。 台灣vs.中國 一邊一國！互不隸屬！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/11/04 10:29

◎黃澎孝

悼念台灣勇士吳忠達⋯⋯

在俄烏戰場上
台灣vs中國「一邊一國」

當劉德華在台北小巨蛋高唱《我是中國人》，歌頌著
「不管生在那 我是中國人，不管是在何處 誓做中國魂」之際，烏克蘭卻傳來又一位台籍志願兵44歲的吳忠達在頓涅茨克遭到俄軍攻擊，戰死在沙場的消息。

台灣勇士吳忠達是第2名在烏克蘭陣亡的台灣志願兵。（資料照）台灣勇士吳忠達是第2名在烏克蘭陣亡的台灣志願兵。（資料照）

吳忠達成為繼阿美族勇士曾聖光之後，第二位為捍衛烏克蘭的獨立自主而捐軀的台灣人。
但是，根據外媒報導，在俄烏之戰的戰場上，除了台灣人志願兵之外，還有為數不詳的中國人志願兵。

但是，中國人的志願兵全數都在侵略者俄羅斯的一方，與烏克蘭站在一起的台灣志願兵，形成了「一邊一國」的強烈對比⋯⋯。

其實，按照國家之間的「邦交」道義，當烏克蘭宣佈放棄核武器成為一個「非核國家」時，中國曾與俄羅斯、英國和美國同在1994年 12月5日簽署的《布達佩斯安全保障備忘錄》Budapest Security Memorandum簽字。信誓旦旦地承諾保證烏克蘭的國家安全。

另一方面，烏克蘭獨立後，也為中國的軍武現代化，提供了最多的幫助。
其中最顯著的例子，就是改名為「遼寧號」的中國第一艘航空母艦，便是獲自烏克蘭的「瓦良格號」。

烏克蘭更是中國「一帶一路」戰略擴張的歐洲橋頭堡。這一切都讓烏克蘭萬萬沒想到，曾經締結「戰略夥伴友好關係」的中國，卻在2022年2月24日俄羅斯公開入侵烏克蘭迄今，都不願在聯合國或其他任何公開或私下的場合譴責俄羅斯。

俄烏戰爭持續延燒兩年八個月以來，中國不但是趁火打劫的最大獲利者，而且還被美西方國家揭發是暗中幫助俄羅斯軍工企業的侵略幫凶。所以，這才會有中國人的志願兵，出現在俄羅斯侵略者的行列。

相對於中國，台灣與烏克蘭素無邦交，但是，站在人類社會和平正義的立場，「Taiwan can help!」是不分國交親疏遠近，不求任何回報的付出。

事實上，自從俄烏戰爭砲聲響起，台灣人民就自動自發的提供各種物資，源源不斷地輸往這個遙遠而陌生的國家。我國政府甚至不清楚從什麼時候開始，竟然有台灣的退伍軍人，「偷偷溜到」烏克蘭去當國際志願兵。

讓中國人更萬萬沒想到的是，台灣人的善良和勇氣，竟然讓中華民國青天白日滿地紅的國旗，被烏克蘭政府公開掛上了基輔的獨立廣場，與包括英國、加拿大、日本和美國等數十個援助烏克蘭的國家，同在一起。迄今中國都不敢吱聲，更不敢自取其辱地向烏克蘭政府宣稱：台灣是中國的一個省！

劉德華台北演唱會，4場演出落幕。（記者胡如虹攝）劉德華台北演唱會，4場演出落幕。（記者胡如虹攝）

所以
省省吧！劉德華！

「我是中國人」不但會在基輔會被烏克蘭人噓下台去！甚至在越來越多的國家，「中國人」已經成為遭人唾棄的「污名」。

事實上，國外越來越多的中國人，不但不敢自承是「中國人」，甚至於還寧可假冒「我是台灣人」！這在日本已是公開的秘密。

台灣勇士接連戰死烏克蘭 宣告：我是台灣人，不是中國人

台灣勇士接連戰死烏克蘭，雖然讓我們為之淚目！但是，也讓我們台灣人能夠更驕傲地走向全世界，高聲宣告：我是台灣人，不是中國人。

台灣vs.中國
一邊一國！互不隸屬！

這個現在進行式的政治現實正在俄烏戰場上，向世人公開展示。

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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