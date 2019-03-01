自由廣場》為中正紀念堂「加料」推動轉型正義

◎ 陳佑安

完全執政的蔡英文政府在支持者殷殷期盼下進行轉型正義工作，但是，推動得很不順利，也沒有頭緒，引發支持者不滿，也引起當年壓迫集團的強力反撲，而一般人民則認為蔡政府根本是多此一舉。何以致之？一般人不了解當年台灣人受到迫害的真實狀況，也不認為全民應警戒莫讓統治者再宰制迫害人民。

蔡政府在執行轉型正義的同時並沒有透過各種管道，讓人民真實了解到當年蔣介石政權對台灣人的迫害，殘暴無理到何種程度，這是失職！韓國光州事件有「我只是個計程車司機」電影，台灣的二二八有什麼？被消失的台灣菁英有什麼？鹿窟事件有什麼？白色恐怖有什麼？橋頭事件有什麼？美麗島事件有什麼？林義雄家滅門血案有什麼？開開會寫寫研究報告，提出工作結論，就想讓人民感受到轉型正義的意義與必要？

現在在野黨緊咬民進黨會不會拆掉中正紀念堂，民進黨要推動轉型正義，竟被質疑成壓迫挺蔣群眾歷史情感的迫害者，這不是太可笑了嗎？文化部所謂諮詢各方意見，支支吾吾半天拿不出讓支持者接受、挺蔣者無話可說的方案，部長還因此被挺蔣人士狠甩了一個耳光，究竟是要鄉愿無能到何時？

個人建議中正紀念堂不必拆（反正行政院長蘇貞昌都說不贊成拆除），只要加入二二八事件、消失的台灣菁英、鹿窟事件、白色恐怖、綠島等各地政治犯受刑人、林義雄家滅門血案等的歷史實況，包括影片、文字、圖片在各廳展示，讓所有來參觀中正紀念堂的人看見蔣中正雙手血跡斑斑之屠夫事證，再對照蔣的接任者為他起造一座膜拜他的廟堂、歌頌他的各項軍儀，我想，參觀者應該都能了解、感受到其中的荒謬！了解到獨裁者迫害手段之泯滅人性！也才能警惕全國人民絕不能失去自由民主法治之今日，絕不接受專制獨裁統治的政權再臨！

這才是二月廿八日紀念二二八的嚴肅意義。而非某網紅政客謂：「對猶太人，國際上最大的宣傳還是希特勒時代屠殺六百萬猶太人這件事情。」還以單車一日雙城的高曝光率宣傳自己，壓蓋人民對二二八的省思。政客無視獨裁者的血腥殘暴，人民卻不可一日或忘！

（作者為財經研究員，嘉義縣民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/