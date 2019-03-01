自由廣場》隆乳陰影 談被妥協的女性健康

◎ 黃淑英

法國在去年（2018）12月拒絕展延某廠牌「絨毛型矽膠乳房植入物」的安全許可，因為該產品與間變性大細胞淋巴癌(ALCL)有關連，因此，該產品在歐洲全面下架。此產品在台灣也經食藥署核准上市，是目前廠商主推女性隆乳的類型。

早在2011年美國食藥署已察覺乳房植入物和淋巴癌的關聯。2016年世界衛生組織及美國都對外發出警訊。歐美國家都有積極的行動，如：『蒐集國內女性的使用情形、受害人數、研議使用者登錄制度』等。在台灣，食藥署僅發一紙公文給相關醫學會及廠商，要求善盡告知責任，把這攸關女性健康的把關丟給他人了事；對於國內此產品的使用狀況，以及一年內393個ALCL的案例中，有無和乳房植入物相關聯，都漠不關心。

2018年9月我們便要求衛福部將這個可能致癌的相關資訊加入隆乳及乳房重建手術同意書中，讓使用者知道。截至目前，衛福部竟因為某外科醫學會遲遲不回應而擱置。已經快半年了！台灣女人連線因此於日前召開記者會呼籲政府重視，並警示社會。

某外科醫學會為何不考慮女人的健康而積極回應政府，不得而知，或許從他們對於記者會的反應可以揣測一二。記者會後，醫師們就積極地提供如下資訊給記者：『這都發生在西方國家』、『發生率很低』、『只要早期發現，治癒率很高』等。我們感佩他們為了消除女人的焦慮而做了專業的表達，但因較缺乏使用者的同理心，恐被解讀成鼓勵繼續使用無妨或為廠商說話。

事實上，女人身體植入物的危害不止這一樁，除了乳房植入物，還有一種用在處理尿失禁及子宮脫垂的植入物，名為「陰道人工網膜」。此網膜是被植入在陰道壁內，加強其支撐的能力。在術後有時會發生它突出至陰道內、腹腔內、出血等嚴重狀況，導致長期疼痛、發炎、甚而死亡。眾多國外受害女性對國家及廠商提起集體訴訟。因此， 2017年起紐西蘭、澳洲及英國相繼宣布將之全面禁用或禁用在處理子宮脫垂；美國則要求廠商3年後提出安全性及有效性的臨床實驗證明，才可繼續核可上市。

台灣呢？女人不僅毫不知情，且近年使用者也在增加！而衛福部的作為竟然只是要求廠商3年內每半年提交一個安全性報告！台灣有沒有「陰道人工網膜」的受害者？有！根據全民健保資料，近3年來，平均每年都有超過1500人在使用此類產品；而2017年申報「陰道人工網膜」外露修復的有279件，這樣的數字不容政府忽視。我曾經訪談過3位受害者。她們都認為網膜會外露是因為自己沒做好個人的健康管理，沒有一個女人懷疑是植入的醫療器材的問題。

我為台灣女人的善良和缺乏資訊感到辛酸。

日前立法院在制訂「醫療器材管理法」。其中對於高風險器材並沒有明確的條文規定要「建立使用者登錄制度」，無法有效地做上市後追蹤及監測，失去立法的意義。草案目前已經進入協商的階段，但是仍處於停滯中，不是因為草案對於健康、安全的把關不足，而是藍綠卡在醫事團體的利益糾葛中，相持不下。

在這種「利益擺中間、健康放兩旁」的醫療管理環境裡，特定團體想滿足會員的需求、廠商只圖謀股東的利益、政府不願意得罪專業團體，女人的健康關關、次次地被忽略。

因此，女人，妳的健康只有靠自己爭取及捍衛，才不會「被妥協」！

（作者為台灣女人連線常務理事）

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