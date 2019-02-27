自由廣場》從「五百完人」到「臨編巡官」

◎ 蘇天從

自從「劉自然事件」引發台灣首次大規模群眾抗議，包圍搗毀美國大使館後，警務處長改派軍人將領擔任（內政部警政司為虛位）。民國五十年代，有一個小警員名叫顏世錫，努力不懈考上高考，分發新職時，他哪裡都不想去，只想分發回警務處，他當上了十二個薦任科員（掛階二線三星）當中的一個，可見當時的員額編制有多麼少。那時有一個新任處長履新，同時帶來數百名軍人塞缺，中央警官學校不得不開短期班協助「漂白」。這些被戲謔為「五百完人」的新官，把能塞的缺都塞滿了，還在很多分局製造一個掛二線四星的「黨務專員」，始有辦法安置。當時分局長掛二線三星，如果這些二線四星專員執意要決策分局長的工作，豈不大亂？

警官學校在民國四十六年起（第二十六期）招收大學部，現職警員報考的專修班，畢業後沒有警官的缺，依然可以回頭屈就警員，等待時機。但更麻煩的是，大學部的畢業生人都畢業了，沒有缺，怎麼辦？只好權宜地弄一套臨時編制巡官的制度，他們右胸口的階級章沒有星條，只是黑底上頭有「臨編巡官」四個字，這些人簡直就是臨時約聘人員，沒有考績、沒有晉級、沒有公務人員應有的福利，很多人服務期滿就掛冠求去，影響幾達四期的大學部畢業生。

警官培育不易，希望政府不要只顧「預算員額」，應著眼用「編制員額」幫這五千人解套，不僅可以增補年輕員額，更可減少超過五千個家庭的怨懟。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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