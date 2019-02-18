自由廣場》吳敦義想幹什麼？

◎ 陳安

拚老命想爭取國民黨總統候選人提名的吳敦義，不惜自己打臉鋌而走險，他說，「如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照《兩岸人民關係條例》，與對岸洽簽兩岸和平協議。」

讓我們先弄清楚「執政」的定義，從吳敦義的語意來看，顯然是指他當選中華民國總統，按照憲法，中華民國與它國締約，只要有行政院長副署就行，吳敦義的說法就沒問題。

問題是中華人民共和國會與中華民國締約嗎？當然不會，習近平說得夠清楚了，兩岸之間的關係就是「中國唯一合法政府」和「地方政府」的關係，台灣只能由「各政治團體」身分，和中央政府協商，做出「制度性的安排」，也就是所謂的「一國兩制」。打從鄧小平提出以來，幾十年過去了，台灣人民透過選票都說NO！

至於吳敦義說援引《兩岸人民關係條例》，對不起，那得通過立法院這一關，即使吳敦義當選總統，國民黨在立法院席次過半，也不是想怎麼幹就可以怎麼幹，不然怎麼會有「半分鐘」鬧出「太陽花」風暴，灰頭土臉交出政權？

「條約」是國與國之間的法律文書，「協議」是一國之內政治團體之間的承諾，中共歷史上簽過很多，連同《中英聯合聲明》都被視為「歷史文件」丟入馬桶了，吳敦義要簽的是哪一種？

馬英九、洪秀柱都主張過要簽和平協定，洪秀柱還把它寫進黨綱裡，吳敦義當主席後也認為不妥，把它修掉了，現在莫非半夜吃多了西瓜？

吳敦義要簽什麼協定也可以，就請用國民黨身分和共產黨去簽，那是國共兩黨之間的事，國民黨員才幾萬人？憑什麼代表台灣？如果要把台灣人民都綁進去，那麼請他把簽和平協議的政見寫進總統選舉的公報裡，別再用什麼各表之類的話術騙人。如果他當選了，那就表示台灣人民願意放棄主權，我也沒什麼話可說了。

吳敦義民調低迷，想用黨員票爭取出線，於是向深藍示好討拍，頭過了，身體再來轉彎，這種投機性格，適合領導台灣嗎？

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

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