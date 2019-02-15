自由廣場》時代力量別生氣

◎ 陳茂雄

有媒體民調中心調查各政黨立委近期在立法院的表現，民眾對中國國民黨立委滿意度及不滿意度各為三十六％、三十三％，時代力量為三十五％、二十八％，民進黨為二十一％、五十三％，滿意度方面時力輸給中國國民黨，黃國昌很不服氣表示，「憑什麼中國國民黨立委表現的滿意程度會高於時代力量？」

依黃國昌的邏輯，民進黨的立委是否也可以表示，「憑什麼時代力量立委表現的滿意程度會高於民進黨？」別忘了修《選罷法》時的罷免門檻及《公投法》的門檻，若依循時代力量的意見就天下大亂，因為他們主張簡單多數，若不是民進黨立委堅持，黃國昌早就被罷免掉了，誰說時代力量一定比民進黨優秀？

事實上在民調時，民眾只憑直覺表示意見，不可能了解立委的立法品質。民進黨執政後，很多政策得罪了選民，造成多數選民支持中國國民黨，排斥民進黨，時代力量除了「一例一休」議題與民進黨對立外，其他幾乎與民進黨站在同一陣線，依選民的直覺，評中國國民黨最高，時代力量緊接其後是很正常的現象。

時代力量建黨後相當積極擴張政治版圖，黃國昌曾誇下海口，該黨要超越中國國民黨成為第二大黨。由於政黨屬性的差異，時代力量只可能超越民進黨，不可能取代中國國民黨，事實上時代力量也一直與民進黨競爭。

八百多萬勞工是各政黨必爭的票源，修《勞基法》時，時力與民進黨對立，就是為了爭取勞工的票源。民進黨是執政黨，除了要爭取勞工選票外，更要考慮經濟，所以要勞資雙方兼顧。中國國民黨的競爭對手是民進黨，在勞工政策方面與時力站在同一陣線，但其政治獻金相當依賴資本家，所以不敢有大動作，造成修《勞基法》時，只有時力與民進黨對打。

本來勞工要的只是週休二日，可是時力卻加入很多限制，因而缺乏彈性，不只資方受損，很多勞工需要賺加班費也埋怨，所以沒有贏家，民進黨與時力都兩面不討好。然而若是民進黨推動勞保年金改革，很多勞工選票會流向時力，真的有機會取代民進黨。只是九合一選舉民進黨慘敗，勞保基金的改革立即喊卡，並撥兩百億元到該基金。若不是九合一選舉，時力真的有機會取代民進黨。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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