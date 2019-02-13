自由廣場》台灣真要賺這筆？ 談中國官二代資金外逃熱錢

◎ 雲程

美中自二○一六年夏天，從經濟領域開始對峙；到二○一七年，對峙已被確認為無關個人或政權偏好的國安問題。美國對中國「停止加徵新關稅」九十天寬限期，將在三月一日屆滿，而川金第二會選在於二月廿七至廿八日在河內舉行。此舉擺明了，加徵新關稅很難轉圜。

此時中國經濟非常險峻，川普政府的作為只是加速這過程，卻非成因。原因出在二○○九年中國短視的以擴大供給面（投資）拉抬經濟，來度過金融海嘯。幾年過後，為替當初冒進的過剩投資找出路，中國以轉移債務、掠奪殖民地等方式推出「一帶一路」，騙下一隻老鼠。面對高鐵虧損擴大、不動產泡沫、國企績效不彰、債務地雷，中國反以全民監控、滅絕他民族文化的方式來壓制。

日、美、台等企業見狀都大舉撤出，光台商部分，據傳達千億美元之譜。陸委會與金管會體會到馬政府時代無條件降低遺贈稅，導致資金氾濫、不動產飆升數倍的苦果；審慎的擬以導入實體經濟為條件，對台商回流資金實施租稅特赦。

另有人建議可爭取逃出中國，據說規模達數兆美元的官二代資金，而構思：只要此熱錢能留駐台灣，則可賺取高達三成的佣金。但，超高佣金表示超高風險。

風險一，是台灣因胃納量不足，將產生數倍於馬時代的通膨；再加上薪資不漲，屆時人民生活將很慘。能受惠的，大概只有金融界、建築界與政界高層而已。以境外（off-shore）方式隔離或是好方法，但台灣很難面對防制國際洗錢的制裁。

風險二，是保護此熱錢需要「風險再分攤」，國際上誰能提供這種保障？成本會是多少？

風險三，是官二代的錢多屬違法。台灣會遇上中國司法的追訴壓力，甚至於淪於幫助犯地位，連政壇都會烏煙瘴氣。特別是，一九四九年蔣介石盜取故宮古物及央行黃金（下落不清不楚），造成尾大不掉的政治糾葛。台灣若留置中國官二代資金，會引發台中雙方人民間仇恨，不只是政治糾葛而已。

不是只要錢都可以去賺，經濟體質未改善前貿然引進熱錢，將是死路一條。缺乏國際地位的台灣，乍看似有灰色地位去爭取這筆錢；一旦熱錢變燙了，台灣可受不了。這道理，對缺乏價值、高唱「貨出去、人進來」或一家親的政治人物，亦然。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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