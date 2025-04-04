自由開講》剴剴案引社會憤怒 如何化為制度改革？

◎ 陳琪

剴剴案引發全台震驚，這不僅是一樁駭人聽聞的虐童案件，更暴露出現行法制與社會保護機制的嚴重缺陷。從2023年9月至12月間，剴剴遭受殘忍虐待，最終不治身亡。兩年來，劉姓保母姐妹拒不認罪，案件已歷經四次開庭，社會輿論持續升溫，甚至超過10萬人連署，要求重判加害者、加重虐童罪責。面對這樣的社會憤怒，我們應思考如何將情緒轉化為具體的制度改革，以避免類似悲劇一再發生。

剴剴案引發全台震驚，3月19日第四度開庭，場外民眾手持白菊花哀悼。（資料照）

1. 強化法律責任，填補司法漏洞

現行《兒童及少年福利與權益保障法》與《刑法》對虐童罪的量刑仍顯不足，難以真正發揮嚇阻作用。目前「虐待兒童致死罪」的刑責最高為無期徒刑或十年以上有期徒刑，但若被告態度良好、認罪，甚至可能獲得較輕的刑期。這讓許多關心剴剴案的民眾深感憤怒。

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剴剴案3月19日第四度開庭，場外民眾憤怒要求提高刑度。（資料照）

因此，立法院應儘速修法，提高虐童致死罪的最低刑度，並將「虐待」的定義明確化，例如包含長期監禁、剝奪基本生活需求等，確保法律能涵蓋所有虐待行為。此外，應參考國外立法，例如美國部分州將「虐童致死」提升至與一級謀殺同等級，讓加害者付出相應代價。

2. 建立更有效的兒童保護機制

從剴剴案的發展過程可以發現，社會安全網的監管存在嚴重缺陷。若保母與家長關係緊密，外界難以察覺兒童是否遭受虐待。因此，政府應建立更完善的兒童保護通報機制。例如，當托育機構或保母有虐待紀錄時，應立即列入黑名單，並設立強制回報機制，確保兒童福利機構能夠介入。此外，政府應加強定期訪查制度，讓社工及醫療機構能夠主動介入，減少悲劇發生的可能性。

3. 加重保母與托育機構的責任

剴剴案顯示出台灣保母管理機制的嚴重不足。目前，托育人員的資格審查制度仍存漏洞，許多無法提供良好照護環境的保母仍能輕易執業。因此，應設立更嚴格的篩選機制，例如要求通過心理評估與行為測試，確保托育人員具備良好的情緒管理能力。此外，應要求托育機構定期接受專業培訓，並設立更透明的監督機制，例如透過監視器或定期訪視來確保兒童受到良好照顧。

剴剴案顯示出台灣保母管理機制的嚴重不足。圖為施虐的劉姓保母還押。（資料照）

4. 提升公眾意識，建立社會監督力量

剴剴案的社會影響力遠超出法庭審判本身，名人與社會運動的發聲也讓更多人意識到虐童問題的嚴重性。然而，如何確保這場關注不是曇花一現，而是能長久推動改革，仍是關鍵問題。政府應透過教育與媒體宣導，提升大眾對兒童虐待的警覺性，例如在學校課程中加入「兒童保護」單元，讓孩子了解何謂虐待，以及如何求助。此外，社會大眾也應學會主動通報，若發現鄰里間有可疑狀況，不應冷眼旁觀，而是積極聯繫相關單位，讓兒童能夠在第一時間獲得救援。

剴剴案不只是個案，而是整體制度失靈的縮影。台灣社會對於兒童保護的關注不能僅停留於單一事件，而應推動更具系統性的改革。政府應儘速修法，加強司法懲罰力度，確保虐待兒童的行為不再僅是輕微的法律問題，而是嚴重的社會犯罪。同時，應強化兒童保護機制，讓虐童案件能夠被及早發現並阻止，確保孩子們能在安全的環境中成長。剴剴無法為自己發聲，但我們能夠透過行動，為未來的孩子們打造更安全的社會，讓這樣的悲劇不再發生。

（作者為台北市民）

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