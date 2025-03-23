李忠憲的思考》從兒福到冷漠～王育敏的價值觀

先不要說她在兒童福利聯盟惹了這麼多爭議的事情，最近她在質詢台灣人去中國旅行的事情，王育敏在質詢時竟然聲稱，71人被中國抓捕：「比例有很高嗎？」

◎ 李忠憲

台灣政治人物裡面，同為嘉義人的王育敏是兒童福利出身的，這個人的言行舉止，始終令我非常難以理解。

剴剴案曝光後，立法院社福及衛環委員會邀衛福部報告，民進黨立委黃秀芳（前排右二）等人抗議主持會議的國民黨立委王育敏不適任，應迴避。（資料照）

我認識所有社會福利的人都非常慈悲善良，不要說是對於人，對於動物、甚至植物都有非常敏感的同理心，有些這樣的朋友甚至令我覺得有點離譜。而且從事社會福利工作的人，或念這個科系的人，一開始都知道這個行業不能賺錢，從事這個行業最基本的動機是「幫助人」，跟很多醫生一樣，但環境跟收入更刻苦。

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先不要說她在兒童福利聯盟惹了這麼多爭議的事情，最近她在質詢台灣人去中國旅行的事情，王育敏在質詢時竟然聲稱，71人被中國抓捕：「比例有很高嗎？」

王育敏在質詢時竟聲稱，71人被中國抓捕：「比例有很高嗎？」。（資料照）

這樣看起來不是從事社會福利的人吧？對於社會弱勢這些悲慘的事件從來不是用資本主義或統計數字來表達，不是70幾個台灣人被中國抓捕，而是台灣人被中國抓捕的事件在短短一年之間重複發生了七十幾次。如果按照資本主義的想法，這些少數的弱勢通通是要像當年德國的T4計劃，是要被清除的！

對台灣人被中國抓捕的態度，竟然試圖用「比例」來淡化問題，這與社會福利的基本價值觀完全背離。

這不禁讓人懷疑，她當初投身兒童福利聯盟，究竟是出於真心的公益理想，還是將其作為一個政治跳板？如果社福機構的本質變成了一種資本運作，那麼我們該重新檢視，這些組織是否還值得信任，而她所代表的價值觀，又是否真的是為了「幫助人」？

我真的不明白！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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