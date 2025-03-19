黑暗流浪者》回顧「剴剴案」始末及背後政治力

事實上，臺北市政府社會局在剴剴不治隔日的2023年12月25日，就已經受理兒保案通報… 如此嚴重的虐兒事件，為什麼直到2024年3月社會大眾才得知此事，考量到當時總統大選投票在即，這種新聞爆出來很可能會影響選情，臺北市政府顯然有壓消息的高度嫌疑。

◎ 黑暗流浪者

剴剴案今日（0319）下午將第四度開庭，我們來簡單回顧一下這個案件的始末，及背後政治力介入的因素。

剴剴案3月19日第四度開庭，場外聚集逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

剴剴於2023年12月24日凌晨因呼吸困難送醫，緊急搶救後宣告不治。剴剴就醫時，全身有多處不正常傷勢，除了營養不良外，頭骨、尾椎也受損，並且多顆牙齒斷裂、指甲遭拔光，頭、臉部、四肢及生殖器都有許多新舊傷勢，疑為生前遭受虐待。

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北市男童剴剴被保母凌虐致死後3個月，家屬友人於臉書社團「爆料公社」揭露此事才曝光。（取自男童親友臉書）

北檢於2024年1月將負責照顧剴剴的劉姓保母拘提到案，2月再傳喚劉姓保母的妹妹到案說明，但兩人皆否認犯案，聲稱傷勢皆為剴剴自己跌倒或撞到所致。經檢警調查後，認為劉姓保母姐妹涉有虐兒重嫌，依涉犯《虐童致死罪》聲押獲准。

涉嫌虐死男童剴剴的劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。 （資料照）

剴剴被虐死隔日就通報 3個月後被爆料才曝光

至此新聞完全沒報導，直到2024年3月，剴剴家屬友人於臉書社團「爆料公社」揭露此事，全案才曝光。

事實上，臺北市政府社會局在剴剴不治隔日的2023年12月25日，就已經受理兒保案通報，12月27日文山社福中心就完成了兒童被害調查報告，且2024年1月9日時，北檢就聲押了劉姓保母。如此嚴重的虐兒事件，為什麼直到2024年3月社會大眾才得知此事，考量到當時總統大選投票在即，這種新聞爆出來很可能會影響選情，臺北市政府顯然有壓消息的高度嫌疑。

當時總統大選投票在即 北市府有壓消息之嫌



虐待剴剴的劉姓惡魔保姆姊妹，事實上原本不姓劉，而是姓沈，是由兒福聯盟轉介的，而時任兒福聯盟董事的王育敏，說自己是隔年看新聞才知道。她在輿論壓力下辭去了兒福聯盟董事，但至今仍是國民黨的不分區立委，因而被輿論認為是為了保住立委位置而斷尾求生。

臺北市政府警察局為了政治表演，公開將社工上銬，引發社工界怒火，認為此舉對社工的士氣傷害極大。

立法院社福及衛環委員會當時邀衛福部針對兒虐報告，民進黨立委黃秀芳（前排右二）等人抗議主持會議的國民黨立委王育敏不適任，應迴避。（資料照）

王育敏辭兒福董事不辭立委 事後修法的是林月琴、郭昱晴

臺北市議會中的國民黨議員，為了不讓此案燒到蔣萬安，在應該追究這件事的會議上集體缺席，造成該會議流會。

台北市議會原要開臨時會，討論是否進行「剴剴案」專案報告，但出席人數不足流會收場。（資料照）

而事發之後，積極提案修法，並要求主管機關教育部對兒福聯盟採取措施，極力填補社會安全網漏洞的，是民進黨立委林月琴、郭昱晴。

事發之後，積極提案修法，極力填補社會安全網漏洞的，是民進黨立委林月琴、郭昱晴。（郭昱晴辦公室提供）

從上述客觀事實觀之，究竟是誰在積極處理問題，誰在試圖控制輿論，誰總是在推諉卸責，應該都非常清楚。希望大家在為剴剴發聲的同時，也能夠反思以上幾點，一起努力不讓悲劇再次發生。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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