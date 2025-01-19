自由開講》少子化時代的台灣小兒外科：困境與展望

◎ 陳芸／台灣小兒外科學會理事長、亞東醫院副院長

謝明諭／台灣小兒外科醫學會秘書長、中山醫學大學醫學系副主任

台灣小兒外科醫學會自1986年成立以來，一直以提升兒童醫療品質、推廣新生兒手術技術及促進國際合作為使命。然而，隨著台灣進入少子化時代，小兒外科醫學正面臨前所未有的挑戰。

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小兒外科的業務範圍

小兒外科專注於兒童及新生兒的外科治療，涵蓋範圍廣泛，從常見的疝氣修補手術到先天性畸形矯正，甚至到兒童肝臟移植，皆屬其專業領域。新生兒手術如先天性消化道閉鎖、膈疝、無肛症等，更是小兒外科的核心業務。此外，小兒外科也處理腫瘤切除、創傷處理以及泌尿系統相關疾病，例如膀胱輸尿管逆流矯正術。這些手術不僅需要精細的技術，更需要醫師熟悉兒童在不同成長階段的生理特點。

小兒外科專注於兒童及新生兒的外科治療，範圍廣泛，從常見疝氣修補手術到兒童肝臟移植。圖為腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術。（資料照，彰基提供）

困境與挑戰

小兒外科與小兒科的密切合作，讓嬰幼兒及青少年在醫療照護上獲得更全面的支持。但在健保總額制度下，小兒外科容易被邊緣化，因其服務對象少、手術項目繁雜，醫院傾向將資源分配給更具經濟效益的科別，這對小兒外科的永續發展造成極大阻礙。

少子化帶來新生兒數量的驟減，2022年新生兒人數僅約13.8萬人，創下歷史新低。手術案例的減少直接影響小兒外科醫師的薪資和訓練機會。儘管小兒外科手術具有高度專業性，但健保給付點數的限制，導致醫師投入與報酬不成比例。

同時，小兒外科的市場份額也受到其他外科專科的擠壓。例如：疝氣修補手術等基礎手術也會由其他專科執行，削弱了小兒外科的專業優勢。

政府的支持與努力

面對這些困境，政府近年來也展現了對小兒外科的重視。政策調整提高了小兒外科的健保給付比例，並針對訓練中的醫師提供每月三萬元加薪的激勵措施，吸引更多年輕醫師加入。此外，學會倡議將小兒外科納入部訂次專科，以提升其專業地位，強化人才培育。

國際合作的拓展

在國際合作方面，台灣小兒外科醫學會積極參與太平洋小兒外科醫學會（PAPS），透過研究發表和會務參與，提升台灣在國際醫學界的影響力，為專業發展注入更多資源與視野。

未來的展望

未來，台灣小兒外科必須在健保政策、人才培養與技術創新上持續努力。在健保制度中明確保障小兒手術的專屬給付，並制定相關政策，以確保在某些年齡層或手術領域內，兒童手術能獲得應有的支持與資源。同時加強與國際的接軌與合作。只有凝聚各方力量，才能在少子化浪潮中穩健前行，為兒童健康創造更美好的未來。

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