晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》少子化時代的台灣小兒外科：困境與展望

2025/01/19 13:00

◎  陳芸／台灣小兒外科學會理事長、亞東醫院副院長
    謝明諭／台灣小兒外科醫學會秘書長、中山醫學大學醫學系副主任

台灣小兒外科醫學會自1986年成立以來，一直以提升兒童醫療品質、推廣新生兒手術技術及促進國際合作為使命。然而，隨著台灣進入少子化時代，小兒外科醫學正面臨前所未有的挑戰

小兒外科的業務範圍

小兒外科專注於兒童及新生兒的外科治療，涵蓋範圍廣泛，從常見的疝氣修補手術到先天性畸形矯正，甚至到兒童肝臟移植，皆屬其專業領域。新生兒手術如先天性消化道閉鎖、膈疝、無肛症等，更是小兒外科的核心業務。此外，小兒外科也處理腫瘤切除、創傷處理以及泌尿系統相關疾病，例如膀胱輸尿管逆流矯正術。這些手術不僅需要精細的技術，更需要醫師熟悉兒童在不同成長階段的生理特點。

小兒外科專注於兒童及新生兒的外科治療，範圍廣泛，從常見疝氣修補手術到兒童肝臟移植。圖為腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術。（資料照，彰基提供）小兒外科專注於兒童及新生兒的外科治療，範圍廣泛，從常見疝氣修補手術到兒童肝臟移植。圖為腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術。（資料照，彰基提供）

困境與挑戰

小兒外科與小兒科的密切合作，讓嬰幼兒及青少年在醫療照護上獲得更全面的支持。但在健保總額制度下，小兒外科容易被邊緣化，因其服務對象少、手術項目繁雜，醫院傾向將資源分配給更具經濟效益的科別，這對小兒外科的永續發展造成極大阻礙。

少子化帶來新生兒數量的驟減，2022年新生兒人數僅約13.8萬人，創下歷史新低手術案例的減少直接影響小兒外科醫師的薪資和訓練機會儘管小兒外科手術具有高度專業性，但健保給付點數的限制，導致醫師投入與報酬不成比例。

同時，小兒外科的市場份額也受到其他外科專科的擠壓。例如：疝氣修補手術等基礎手術也會由其他專科執行，削弱了小兒外科的專業優勢。

政府的支持與努力

面對這些困境，政府近年來也展現了對小兒外科的重視。政策調整提高了小兒外科的健保給付比例，並針對訓練中的醫師提供每月三萬元加薪的激勵措施，吸引更多年輕醫師加入。此外，學會倡議將小兒外科納入部訂次專科，以提升其專業地位，強化人才培育。

國際合作的拓展

在國際合作方面，台灣小兒外科醫學會積極參與太平洋小兒外科醫學會（PAPS），透過研究發表和會務參與，提升台灣在國際醫學界的影響力，為專業發展注入更多資源與視野

未來的展望

未來，台灣小兒外科必須在健保政策、人才培養與技術創新上持續努力。在健保制度中明確保障小兒手術的專屬給付，並制定相關政策，以確保在某些年齡層或手術領域內，兒童手術能獲得應有的支持與資源。同時加強與國際的接軌與合作。只有凝聚各方力量，才能在少子化浪潮中穩健前行，為兒童健康創造更美好的未來。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書