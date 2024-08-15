自由開講》中共推「網路身分認證」，實現國家式的集中監管！

◎李大宇

中共正在試運行所謂「國家網路身分認證」，大家很容易連想到中共疫情封控時間的「健康碼 」，一旦被標示為黃碼／紅碼，外出都受到管制。現在這個「國家網路身分認證」想要對億萬網民管什麼？

在中國，在網上很難保持匿名。網站和應用程式必須使用手機號碼來驗證用戶身分，而手機號碼則與所有成年人的個人身分號碼綁定。中共現在想進一步通過提供一個統一的網路身分認證，從企業手中接管身分驗證，以及個人隱私資訊，恐將會使個人更難保持匿名。

請繼續往下閱讀...

中共公安部和國家網際網路信息辦公室則聲稱，該提案是為了「保護隱私」，防止網路欺詐。因為全國網際網路身分認證將減少一般的「網際網路平台以落實『實名制』為由超範圍採集、留存公民個人信息」。

根據該提案，網站和應用程式可「自願」使用這個身分認證系統，該提案目前公開徵求公眾意見，直到8月底截止。

中共多年來對信息實施嚴格控制，密切監視人們在網際網路上的行為。在過去的幾年裡，中共最大的社交媒體平台，如微博、小紅書和抖音，已經在帖子中顯示用戶所在位置。不過到目前為止，這種控制是分散的，因為審查人員只能在不同的網路平台上對人們進行跟蹤。但是一個全國性的網際網路身分證，顯然就可以實現國家式的集中監管了。

統一「網路身份證」？清華法學者質疑：是健康碼的升級版

自7月26日該提案發布以來，它就成了微博上的熱門話題。許多評論贊同監管機構的擔憂，認為有太多不同的應用程式可以蒐集他們的個人信息。中共的許多網紅也都跟官網調子一樣，說一般的網路平台從人們的個人信息中獲利，但無法保護他們的隱私。

但是，中國的一些法律學者表示，全國網際網路身分證系統可能會賦予政府過大的權力來監控人們在網上的行為。

7月30日，清華大學法學教授勞東燕在一篇帖子中警告，保護個人信息只是一種幌子，目的是讓社會控制變得常規化和規範化。她把該系統與政府在新冠大流行期間追蹤人們活動的健康碼相提並論。

7月30日，清華大學法學教授勞東燕在一篇帖子中警告，保護個人信息只是一種幌子，目的是讓社會控制變得常規化和規範化。（報社合成／作者提供）

她嚴厲的抨擊道，「網號與網證制度類似於健康碼，在治理思路上如出一轍，只不過是將健康碼的適用常態化了，用於對正常社會的治理。這種常態化的運用，從社會風險來說無疑比疫情期間的健康碼更甚，網號與網證制度可以說是健康碼的升級版。當初對健康碼的使用所出現的各種問題，幾乎都可能以相似的形式再次上演。」

網證網號如同每個人的監視器

她一針見血的指出，「網號的推行，將使個人在網路上的所有痕跡，包括瀏覽的痕跡，都可以一網打盡地輕易加以收集，就相當於給每個人的上網安裝一個監視跟蹤器。而網證制度的出台，意味著上網與使用網路服務提供者的各類服務，在實質上成為需要經過批准才能享有的特許權。一旦有關部門不允許個人使用相應的認證服務，個人使用網路的權利便會受到限制甚至剝奪，喪失包括在網上發言、評論與獲知信息等自由。」

最後她提議，「以部門規章的形式推出網號與網證制的正當性，明顯存在越權之嫌，有必要提交全國人大憲法與法律委員會對《辦法》的內容進行合憲性審查。」

作為法學教授的勞東燕，難道不知道中共的人大就是橡皮圖章，所謂法律委員會就是擺設呢？她當然知道中國是黨國，黨大於法，但她就是要挑戰一下中共，告訴它，憑空出台一個國家網路身分認證辦法，甚至已經違反了中共自己的法律。

果然，同樣在7月30日，勞東燕的這個帖子就被刪除了。她質問道：「公開徵求意見的部門規章草案，卻不允許公開發表不同的意見，這是什麼道理？如果只想聽贊成的意見，那幹嘛要公開徵求意見呢？」再次揭露中共所謂「蒐集意見」的謊言。

法學教授的勞東燕的貼文截圖。（作者提供）

國家網路身分認證APP 已經試行，如同接管用戶手機所有資訊！

然而，在8月1日，申領和使用網號網證的應用「國家網路身分認證app」，就已經在多個應用商店上線。雖然正處於試點階段，但已上線試點APP和場景共67個，包括部分政務APP和網際網路APP，如國家政務平台、中國鐵路12306、淘寶、微信、小紅書、QQ等。網民申領之後，用戶會得到一張虛擬的「網路身分證」。有網民說，「以後網上舉報都沒有了」，還有的表示，他不打算辦理「網路身分證」。

在8月1日，申領和使用網號網證的應用「國家網路身分認證app」，就已經在多個應用商店上線。（作者提供）

8月2日，有網民在下載安裝了國家網路身分認證APP後發現，它的許可權甚至超過了華為手機對用戶隱私的侵犯。華為手機用戶的儲存空間內容，會被自動刪除。而這個APP又增加了不少許可權。

除了同樣可以「修改和刪除用戶儲存空間的內容」外，這個APP還接管了用戶手機的「拍攝照片和影片」，使APP可以「讀取共享儲存空間中的圖片文件，並從共享儲存空間讀取影片文件，以及從共享儲存空間讀取音頻文件」；接管了「麥克風錄音」；「使用生物特徵硬體、指紋硬體」；可以「控制近距離通信，更改您的音頻設置」；還「擁有完全的網路訪問許可權」，「查看網路連接」等等。基本上就等於是全方位遠程接管了您的手機。

網民分析網證網號足以威懾所有人的所有活動！

因此，一些中國人在號召全民行動，抵制網號網證，並發文分析說，這是精確地、點對點地控制每一個人的嘴！

文章說，這足以威懾所有人，因為一旦網證被吊銷，那就意味著你被物理阻擋了從事網路活動的資格；在當今網路時代，別的不多說，恐怕你出門都寸步難行，比如地鐵無法掃碼支付通行、共享單車用不了、網約車打不了等等。說穿了，在城市裡你有可能根本活不下去。因為，網證讓他們可以對你一鍵清零，這種清零是清場式的。

對於中共的「辦法」中提到，「網路身分證」是「自願」辦理的，文章解釋說，這是因為「怕敵對勢力」說中共沒人權，怕說中共違反聯合國通訊公約，怕內部反賊們、間諜們說中共違反憲法第40條。

比如，中共當初也說打疫苗自願的，封閉在家裡，也是自願的。中共可以打著「自願」的幌子，行「強迫」的流氓之事，比如，它可以要求網際網路網站，把所有的註冊全部清零，你要進行網路活動，就必須重新註冊，可要重新註冊必須要先取得了網證才行，否則你就註冊不了。

文章最後鼓勵轉發這個帖子，認為就是行動起來抵制的開始。

山東市民控告中共公安部實行尚未生效的網證制度

與此同時，8月2日，山東濰坊市民傅文，就「國家網路身分認證」APP上線運營，向北京市東城區法院控告中共公安部。理由是，目前《國家網路身分認證公共管理辦法》尚在徵求意見階段，但公安部卻根據一個還沒有生效的法規，開始實行國家網路身分認證公共服務。

圖為山東濰坊市民傅文，就「國家網路身分認證」APP上線運營，向北京市東城區法院控告中共公安部的行政起訴狀。（作者提供）

從最近湖南婁底天橋出現的橫幅： 「不要特權要平等」，同時擴音器播放「要自由，要民主，要選票，罷工，罷課，反習獨裁…等口號，到講述中共「網路身分證」真相的法學教授，再到控告中共公安部的山東市民，我們可以看到更多不再畏懼中共、勇敢發聲的中國人民。相信極權越發控制，反抗的人也一定會越來越多。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法