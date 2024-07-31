自由開講》中共推「網號」與「網證」：言論自由的再度收緊？！

◎劉硯

中共當局近期宣布向逾十億網友發放「網號」和「網證」，旨在加強網路身分的可信度，根據中共公安部和國家互聯網資訊辦公室的公告，「網號」由字母和數字組成，與個人身分資訊綁定，而「網證」則是用來認證網路身分的憑證，此舉主要是為減少資訊洩露的風險，保護公民的個人資料安全，中共官媒竟然強調，該計劃是經過社會意見徵詢後推行的，目的是促進網路空間的安全與可信。

中共當局近期宣布向逾十億網友發放「網號」和「網證」，以驗證網路身分。（新華社）

新政策一經公布便在中共社群媒體上引發熱議，支持者認為，「網號」和「網證」的實行能有效避免個人隱私的洩露，使得只有國家掌握個人資訊，而不是每個企業都能接觸到這些敏感資料，許多網路平台以實名制為由，超範圍收集公民個資，而新制度下，平台只能看到「網證」號碼，無法獲取其他資訊，這樣一來，個人資料的安全性將得到提高，減少因資料洩露引發的各種風險。

請繼續往下閱讀...

然而，反對的聲音同樣強烈，質疑者認為，此舉是當局加強言論管控的手段，以後政府只需封鎖某人的「網號」即可全面封殺該人的網路存在，換句話說，這將使得言論自由進一步受到限制，自2017年中共全面實施網路實名制以來，當局可以通過實名認證快速定位特定使用者，而此次推出的「網號」和「網證」無疑將提升對個人網蒐程度，擔心將成為政府監控和打壓異議聲音的有效工具。

從歷史經驗來看，中共在網路管控方面一直處於高壓態勢，過去多次資料庫洩露事件讓公眾對政府的數據保護能力存疑，雖然當局強調「網號」和「網證」的申請是自願的，但考慮到過去的實名制推行情況，未來這政策是否會變成強制性措施仍然存在很大不確定性，國際社會應密切關注這一動態，確保中共在保護公民隱私與維護網路安全的同時，不會限制言論自由和訊息流通，未來的挑戰在如何在技術發展與權利保障之間找到平衡點。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法