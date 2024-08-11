自由開講》你的人權想被侵害嗎？中共「上網證」合理化網路監控中國全民

◎張天泰

近日，中國公安部、國家互聯網信息辦公室等部門於7月26日聯合發佈《國家網路身份認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》（下簡稱《網路身份認證辦法（意見稿）》），開始向社會公開徵求意見。這份文件的新規內容，旨在要求中國網民依據身分證與相關個人資訊，包括人臉辨識、手機號碼等，到國家所建置的「公共服務平台」註冊申請「網號」、「網證」，之後在使用網路或者手機app時，系統即以此個人網號來進行網路身分認證。

根據《網路身份認證辦法（意見稿）》的第一條：「為實施網路可信身份戰略，推進國家網路身份認證公共服務建設，保護公民身份資訊安全，促進數位經濟發展。」中國官方認為這項措施可以透過國家給予的網路身分認證，來達到隱私安全。上述是中國中共變相成為一種以「保護」之名，實施的十四億人民全面網路監控！

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中國官方日前擬定「網路身分認證管理」，提出以自願登記真實身分，提倡統一簽發「網號」、「網證」，好讓中國政府更方便管理和監視人民。（截圖自網路）

再根據聯合國最新報告，全球有四十二個國家的人們因與聯合國人權組織合作而面臨到報復和恐嚇，上述現象已突顯了令人不安的趨勢，特別是監視、限制性立法和自我審查，目前使用國家暴力監控的統治技術，就屬於中共和俄羅斯在國際間最為惡名昭彰，俄羅斯克里姆林宮命令銀行在未經個人同意的情況下交出數據，俄羅斯當局正在建立一個「老大哥正看著你」的國家監控系統，有系統的犧牲人民的權利，以實現對完全控制的扭曲追求，且俄羅斯當局長期以來，一直使用生物識別數據進行人工智能驅動的面部識別，以監視和起訴和平抗議者和其他政治批評者，俄羅斯早在 2018 年創建了生物識別數據中央數據庫，試圖擴大政府對生物識別技術的控制。

中國中共所建置的天網系統，是中華人民共和國政府建成的世界上最大的視頻監控系統，利用了人臉識別、大數據、聲紋辨識（微信語音留言回傳建檔）、人工智慧等技術，是中共大規模監控體系的一部分，天網系統連接不同地方的監控鏡頭，可在極短時間內識別大量民眾身分，中國大陸本土企業海康威視、商湯科技、華為、中興等均參與了天網工程的建設，而台灣社會大眾最常使用的是微信（WeChat）APP，然而，根據加拿大多倫多大學的研究證明，不只中國，微信正在嚴密監控全球帳號，且微信被曝光監控民眾無底線，在看微信的同時，極權中共會運用大數據監控使用者的思想強迫推播訊息，強制設定議題，達到其溫水煮青蛙的洗腦效果。

哲學家Jeremy Bentham已明言：「一種新的監視形式，其力量之大是前所未見的。」，極權中共已使用監控技術把中國境內治理成一個大監獄，而裡面的部分中國人民卻被洗腦成享受這樣的監視控制，筆者曾在中國的偏鄉大學任教三年，當時來交流的台灣女博士故意提問現場中共黨員主管，中共如此變態的監視技術到底有沒有底線，此中共黨員主管竟然沾沾自喜，在現場頌揚中共所建構的天網系統，可見極權國家已使用各種手段，讓在其境內人民認為這些侵害人權的監視控制，是合理合法的，且享受困在監獄式監視並以此自豪！

法國哲學家Michel Foucault曾在《法蘭西講座》中提出一個「生命政治學」（bio-politics）的觀點，就是國家以人口優化、醫療管理、疾病防治、病患隔離、生育計畫…..等等為理由，對個人生命，包括遺傳基因、種族類別、體能優劣等等生命特徵，乃至宗教信仰、性格取向、文化偏好等等社會特徵，進行一種微觀的、入侵的、無遮蔽的介入與操縱，藉此達到國家權力對「生命個體」滴水不露的滲透與控制，實現國家權力對人身的精準控制，Foucault提出的觀點正是極權中共正在對人民做的事，讓「生命」如何成為權力規訓（discipline）與「懲治」（punishment）的集中領域，個體如何成為政治施控（manipulation）與思想教化（cultivation）的對象，且這樣非人性化瘋狂的監視和控制，是建構真實的「全景監視社會系統」！

而聯合國報告看到上述極權中共監控侵害人民人權的現象，直接提出警告說，由於使用現代網絡數字技術以及強大的監視、控制和壓迫工具，人們的隱私權面臨著越來越大的壓迫侵犯，並呼籲根據人權法和標準進行有效監管，而極權國家目前進行威權治理的途徑，正是用AI人口辨識系統和銀行支付系統，去徹底監視和完全控制自己的人民，中國境內早已成一個「全景式的監獄」（a prison of panopticon），而「全景監獄」

（panopticon）是十八世紀英國哲學家邊沁（Jeremy Bentham）所設計的一種新型監獄建築，採取360度環形監視的方式，對所有囚犯進行「動態監視」，而中國中共則是「數據收集庫」，每個人從早上起床到晚上睡覺，無論你做什麼事，都在國家的監視之下，並且永遠被記錄在國家的檔案數據庫之中，但危險的是中國正被中共治理成法治素質低落卻擁有高科技武器的警察人治國家，且極權中共正在對外輸出其監獄式的監控技術到全球，身在民主國家的台灣人民不可不慎。

（作者為教育博士、政治工作者）

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