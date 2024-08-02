自由開講》中共外交再掀波瀾：扭曲事實，日方不滿

◎虞次

操控資訊，扭曲事實



近日，中日兩國外交部長於寮國舉行會談，雙方卻在會後發佈了內容出入甚大的聲明，引發國際社會關注。

據日媒報導，日本外相上川陽子在會談中明確表示「台灣海峽和平穩定至關重要」，然而，中共外交部卻片面竄改。

（歐新社）

據日本經濟新聞報導，日本外相上川陽子在會談中明確表示「台灣海峽和平穩定至關重要」，然而，中共外交部卻在未與日方協商的情況下，單方面將其竄改為「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」。這種公然扭曲事實、操控資訊的行為，不僅嚴重損害了日本的國家形象和外交信譽，更暴露了中共霸凌行徑的本質。

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無視外交禮節，踐踏國際規範

根據外交慣例，在公開發表涉及他國的談話內容之前，通常需要事先與對方進行溝通和協調，以確保信息的準確性和一致性。然而，中共外交部卻無視這一基本外交禮節，在未經日方同意的情況下，擅自發布了與事實不符的會談內容，公然踐踏國際社會公認的外交規範。這種傲慢自大、我行我素的態度，嚴重破壞了國際社會的互信基礎，也讓外界對其外交誠信產生嚴重質疑。

以強凌弱，脅迫他國屈從

值得注意的是，中共外交部不僅竄改了有關台灣問題的表述，還擅自加入了日本並未提及的半導體出口限制議題，並捏造了「日本願同中方保持建設性溝通，妥善處理」等內容。這種「指鹿為馬」、「強加於人」的做法，充分暴露了中共試圖利用外交場合，將自身意志強加於他國，迫使日本在經貿等領域做出讓步的企圖。

堅定立場，揭露中共真面目

面對中共的無理行徑，日本外務省雖已私下向中方表達了「缺乏正確性」的意見，但並未公開提出抗議。或許是出於避免激化矛盾、維護雙邊關係的考慮，然而，這種息事寧人的態度，卻可能被中共視為軟弱可欺，進而變本加厲地進行外交霸凌。面對中共的步步緊逼，國際社會必須團結一致，堅決維護國際規

則和秩序，共同抵制其霸權主義行徑。同時，也應積極揭露中共的真實面目，讓世界看清其虛偽、蠻橫的本質。

（作者為學生）

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