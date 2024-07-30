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思想坦克》刺中恐中症者的痛點，勇者巴奈反遭汙名化

當台灣半導體產業超越韓國半導體產業時，台灣音樂產業卻已遙遙落後韓國音樂產業。台灣音樂產業唯有效法韓國音樂產業，以全球市場為目標，才能重拾昔日榮光，不必再顧慮中國的「玻璃心」！
思想坦克

思想坦克

2024/07/30 09:00

◎陳文瀾／作家、產業研究

聲量逐年遞減的金曲獎，於6月29日舉辦第35屆頒獎典禮。毫無意外的是，許多台灣媒體、網路社群並不關注得獎者的音樂，展現何種時代趨勢、精神，反倒「恐中症」集體發作，聚焦在原住民歌手巴奈（Panai）領獎致詞時，提及「金曲35年，莫忘天安門35周年」。

身兼歌手、創作者與社會運動者的巴奈，此次以專輯《夜婆Iā-Pô》，獲頒最佳台語專輯獎。荒謬的是，巴奈若非刺到若干媒體、網路社群的痛點，她的得獎訊息頂多是一行字，壓根不會有人討論她，並討論她堅持多年的原住民轉型正義訴求ーー「走向自治」、「回到傳統領域生活」。

原住民歌手巴奈（Panai）。（資料照／高流提供）

巴奈的無奈在於藍綠都有所偏

巴奈的尷尬處境，反映台灣政治的無情、殘酷，與媒體政治立場凌駕新聞專業。巴奈提及天安門，被偏綠媒體、綠營支持者視為勇者，但他們幾乎都選擇遺忘巴奈的原住民轉型正義訴求，更避談巴奈7年來以二二八公園、凱達格蘭大道為家，抗議蔡英文在總統任期內，未曾兌現就任前對原住民的承諾。

相反的，親藍媒體、藍營支持者先前樂於談論巴奈抗議蔡英文一事，縱使他們對原住民轉型正義一無所知，更從未支持，但「敵人的敵人，就是朋友」，此時不利用，更待何時。巴奈提及天安門後，他們或稱巴奈此舉乃「脫口而出」，屬無心之失，或倒轉矛頭、抨擊巴奈，「如此不會讓自己更高尚」。

若在正常國家，巴奈言所當言、行所當行，言行一致且符合普世價值，不存在爭議。迄今，台灣仍不是正常國家，巴奈反倒成為藍綠陣營的邊緣人，媒體、網友眼中的爭議角色；其實，巴奈原無爭議，她的爭議來自旁人的邏輯錯亂，邏輯錯亂者面對勇者，非但沒有自慚形穢，反倒譏諷勇者不識時務。

綠營肯定巴奈的音樂、甘於批惡龍逆麟的勇氣，但在回顧蔡英文的政績時，絕對不會提到巴奈的名字。在金曲獎頒獎典禮後，巴奈也將成為親藍媒體點名批判的禁忌人物，藝能界、音樂界有意經略中國市場者，與中國市場利益相關者，都將敵視、仇視巴奈。

就音樂論音樂，巴奈得獎實至名歸

然而，金曲獎最應被討論的，應該是音樂。巴奈專輯獲獎的關鍵，絕非政治正確，而是自身的音樂實力；她的音樂耐聽且動人心弦，唱腔低沉跌宕，絕非一般商業歌曲所能比擬，從眾多競爭者脫穎而出，堪稱實至名歸、無半點僥倖。

雖然金曲獎得獎者、得獎專輯，是否皆優於未得獎者、未得獎專輯，見仁見智、言人人殊，但仍可見台灣原創音樂工作者的創意與努力，入圍作品大多有其可取之處，入圍的歌手、詞曲創作者，亦不乏孜孜矻矻、值得讚佩的音樂人。

網路摧毀了台灣原有的音樂產業體系，國人離台灣音樂便愈來愈遠。許多人手機總開著YouTube Music、Spotify，播放韓國、日本、美國、中國歌曲，卻無暇聆聽台灣原創音樂；惡性循環之下，金曲獎開獎後，若干國人對得獎主、得獎專輯備感陌生。

應該以鼓勵代替譏諷

然而，縱使台灣原創音樂工作者依然努力不懈，但金曲獎的新聞熱度仍不斷降溫；許多人看了新聞後，還抱怨「從未聽過這些得獎者」。悲哀的是，巴奈若非在領獎致詞時提及天安門，引發媒體、網路社群正反意見激辯，不太有人知道巴奈得獎，一如其他獲獎後仍難獲媒體、網路社群青睞的音樂人。

其實，許多入圍金曲獎的歌曲、專輯，原創性不遜韓、日、美、中歌曲，與台灣土地、社會的連結，更有過之而無不及。對金曲獎得獎主、得獎專輯陌生者，應欣喜有新歌可聆聽，而非譏諷他們名氣不夠響亮；如果金曲獎得獎音樂都得不到國人支持，何況其他未入圍的音樂。

巴奈提醒世人勿忘天安門，乃基於公義，親藍媒體、網路社群只能羅織罪名。綜觀抨擊巴奈的言論，巴奈最大的「罪名」，其實是無法從中國市場獲取利益的巴奈，不應「影響其他藝人在中國市場的利益」，因為其他藝人即使不認同巴奈的言論，但光是曾與巴奈共同出席第35屆金曲獎頒獎典禮，前往中國時，就會不斷被刁難。

抨擊巴奈者，當然不敢批評中國政府。對五月天樂團先前在中國奴颜婢膝的舉措，他們則抱持「同情之理解」或「理解之同情」，認為「識時務者為俊傑」，未批評早已終生不愁衣食的「天團」，應挺起腰桿、支持公義。

五月天近期遇到不少風波。（相信音樂提供）

其實，台灣音樂在中國的影響力，早已大不如前。能在中國舉辦大型演場會的台灣歌手、樂團，成名皆在20年以上，資歷較淺的歌手、樂團，僅能在中國綜藝節目中當配角，一如人大、政協中的台灣代表，只是營造大一統氛圍的人形道具，很難再輕鬆賺取easy money。

愈是以中國市場為中心愈會失去自我

昔日，大多數中國民眾都會哼唱幾首台灣歌。今日，台灣兒童、青少年熟悉的中國歌曲，可能還多於台灣歌曲；台灣校園播放〈學貓叫〉、〈星辰大海〉等中國歌曲的頻率，遠高於台灣歌曲。台灣早已不是東南亞的音樂中心，但大多數國人卻毫無警覺。

中國市場的巨大磁吸力，亦是台灣音樂產業競爭力節節衰退的重要原因之一。先前，若干台灣音樂人沉迷於創作中國風音樂，以討好中國市場；最終的結果是，在中國市場，台灣歌手敵不過在地歌手，台灣音樂市場卻被韓國音樂攻陷。

當台灣半導體產業超越韓國半導體產業時，台灣音樂產業卻已遙遙落後韓國音樂產業。台灣音樂產業唯有效法韓國音樂產業，以全球市場為目標，才能重拾昔日榮光，不必顧慮中國的「玻璃心」；等到台灣音樂能進軍歐美國家時，有無中國市場，都已無關緊要了！

本文經授權轉載自【思想坦克】SAVOIR 〈刺中恐中症者的痛點，勇者巴奈反遭汙名化

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