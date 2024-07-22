自由開講》破解中共封鎖陰謀！漢光40演練戰時物資接轉新策略

◎陳俊

在全球地緣政治局勢日益緊張的背景下，台灣所面臨的戰略挑戰日益嚴峻，中共對台灣的軍事威脅不斷升級，尤其是2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共大規模軍事演習，顯示台灣在戰時可能遭遇的風險，這不僅牽動國防策略，也讓台灣的戰時物資供應問題成為焦點，烏克蘭在抵抗俄羅斯入侵的戰爭中，持續獲得友盟國家的物資支援，其地理位置允許從西部通路進行補給，相比之下，四面環海的台灣若遭遇戰事，外國彈藥及物資的援助難度將大幅增加。

漢光40號演習重點在後勤

今年的漢光40號演習針對這一挑戰進行特別設計，自7月22日起，國軍將進行為期五天四夜的實兵演習，重點包括戰力保存、反空機降、反封鎖等傳統作戰項目外，還特別增加「境外物資接轉」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，通過政府各部門的跨單位合作，將重要戰略物資迅速分配到各補給點，此次演習不僅是國防部的工作，還涉及行政院所屬各相關部會的橫向聯繫和協調，意在找出實際操作中可能存在的問題並進行改進。

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國防部年度重點「漢光40號」實兵演訓於今22日至26日登場。（中央社／軍聞社提供）

烏俄戰爭經驗啟示

烏俄戰爭為台灣提供寶貴的經驗教訓，烏克蘭能夠在戰爭中持續獲得外國援助並成功抵抗俄軍，得益於其地理位置和後勤補給的高效管理，而台灣為島國，在戰時面臨的物資接轉挑戰更為嚴峻，因此，今年漢光演習中增加的「境外物資接轉」訓練，正是基於對烏克蘭經驗的反思與借鑒，旨在提升台灣在遭遇封鎖或戰爭情況下，迅速獲得並分配外國援助物資的能力。

戰略物資的存量與運用

在戰時物資存量問題上，台灣目前的準備仍有提升的空間，我國的糧食及米庫存可供應一年，但天然氣、石油等能源物資的安全存量明顯不足，尤其是液化天然氣（LNG）的存量僅為11天，顯示在戰時面臨極大的供應挑戰。

結語

在兩岸局勢逐步升溫下，基於上述所分析的弱點，台灣未來需要持續增建天然氣接收站和儲槽，並完善相關的運輸和分配機制，以確保在突發情況下能夠有效應對並維持國內的戰略物資供應，透過此次漢光40號演習，台灣正積極尋求在戰時保持物資供應鏈穩定的方法，這對於國家安全至關重要。

（作者為國防事務研究員）

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