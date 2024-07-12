自由開講》羈押抗告法院何不自為裁定？

◎許文彬、李儼峰

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌收賄貪污一案，偵查中檢方聲押已歷「三度三關」。台灣高等法院於7月11日二度發回，桃園地院當天再開聲押庭，終於裁定羈押、禁見。辯方提起抗告。引起社會各方矚目，議論紛紜。

觀此案件，抗告法院「有權」自為裁定；而針對社會矚目案件，抗告法院更是「有責」自為裁定！（資料照）

觀此案件，一審法院兩度裁定已相當程度載述其心證，檢方聲押及抗告理由亦詳列事由，其事實輪廓已臻明確，高院依刑事訴訟法第413條後段規定，當有權責作出羈押與否之裁定，而非一再「發回更裁」致久懸難結。換言之，抗告法院「有權」自為裁定；而針對社會矚目案件，抗告法院更是「有責」自為裁定！然目前司法實務上，高院往往發回更裁，殊違刑事訴訟法制之本旨，值得檢討改進。

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刑事訴訟法第413條規定：「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。」條文中「於有必要時」，應是指：高院若僅撤銷原裁定還不夠，而尚有必要「更正」或「變更」時，就該「自為」裁定。茲觀本件鄭文燦案，若高院認為：檢方抗告有理由，地院所為「不羈押」裁定有「更正」或「變更」的必要，理應自行作出羈押之裁定。

前揭「更正」二字，見諸刑事訴訟法第408條第2項「原審法院認為抗告有理由者，應更正其裁定」。至於「變更」二字，則見諸同法第416條第1項第1款「對於受命法官所為關於羈押之處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之」。從而可知，高院若直接予以「更正」或「變更」，自非無據。

尤以現今通訊軟體發達之情況，若任由被告於交保之後往返住家、法院，其間歷時頻繁，倘有意循檯面下之管道進行傳話串證，並非不易。若是政商關係豐沛者要透過影響力，藉由特定媒體報導隔空帶風向影響輿論，更有可能。

綜上以觀，羈押抗告程序若拖得冗長，顯易使「羈押」所欲避免勾串、滅證之目的難以達成，致嚴重折損司法威信！如今鄭文燦案「三度三關」的檢方聲押、抗告，法院裁定，辯方抗告，讓社會大眾看到抗告法院不自為裁定之煩瑣過程。期盼司法當局為此檢討改進，以維公平正義公信力！

（作者許文彬為律師、中華人權協會名譽理事長；李儼峰為律師）

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