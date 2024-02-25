晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》民主法治不容衙門作風

2024/02/25 05:30

◎ 王國論

基隆市東岸廣場經營爭議，已延燒近月，就法律人看來，只是一個經營契約的爭議，基隆市府竟在2月1日凌晨發動夜襲，由市府人員與警察到東岸廣場，強行換鎖接管，這種作為並非依法行政。

基隆市府在民主法治時代，竟捨法律不用，而回復古時縣衙門的惟我是法，個人認為，這比前苗栗縣老爺劉政鴻還劉政鴻。

爭議就看契約內容，法院就在那裡，未釐清前，豈可強行換鎖接管？只要經由法院釐清，倘若NET公司無理，法院自有民事強制執行處，可執行搬遷點交，基隆市府一堆幕僚，難道不懂嗎？

民事契約的爭議，除強制執行程序之外，法律還授予債權人「假扣押」、「假處分」、「假執行」之尚方寶劍，手段多的是，基隆市府竟均捨棄不用，遭到外界物議了，才在扯前市長責任，市府發言人居然還怪「綠可以，謝不可以」，扯藍綠爭議，無限上綱。而刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，依法律規定，這是你的責任，否則就是包庇，既然敢嗆，就是你手中握有資料，責無旁貸。

市長絕沒有帶人搗店的權利，就像房子出租還要收回來，也得依組約行事，房東絕沒有斷水斷電的權利，否則法院民事執行處做什麼用？

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書