自由廣場》民主法治不容衙門作風

◎ 王國論

基隆市東岸廣場經營爭議，已延燒近月，就法律人看來，只是一個經營契約的爭議，基隆市府竟在2月1日凌晨發動夜襲，由市府人員與警察到東岸廣場，強行換鎖接管，這種作為並非依法行政。

基隆市府在民主法治時代，竟捨法律不用，而回復古時縣衙門的惟我是法，個人認為，這比前苗栗縣老爺劉政鴻還劉政鴻。

請繼續往下閱讀...

爭議就看契約內容，法院就在那裡，未釐清前，豈可強行換鎖接管？只要經由法院釐清，倘若NET公司無理，法院自有民事強制執行處，可執行搬遷點交，基隆市府一堆幕僚，難道不懂嗎？

民事契約的爭議，除強制執行程序之外，法律還授予債權人「假扣押」、「假處分」、「假執行」之尚方寶劍，手段多的是，基隆市府竟均捨棄不用，遭到外界物議了，才在扯前市長責任，市府發言人居然還怪「綠可以，謝不可以」，扯藍綠爭議，無限上綱。而刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，依法律規定，這是你的責任，否則就是包庇，既然敢嗆，就是你手中握有資料，責無旁貸。

市長絕沒有帶人搗店的權利，就像房子出租還要收回來，也得依組約行事，房東絕沒有斷水斷電的權利，否則法院民事執行處做什麼用？

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法