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健康醫療網》中西醫「頭痛」觀點比一比！中醫依證型可分5大類 快看看你是哪種痛？

頭痛並不是只能靠止痛藥治療，中醫也可以提供協助，透過問診並參考西醫的治療準則區別頭痛發生的型態，再配合中醫的證型、區域分類，搭配藥物、穴位治療改善民眾的頭痛問題。
健康醫療網

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2024/02/19 11:43

頭痛不只可以透過西醫治療，其實中醫也可以協助改善常見的頭痛問題。不過，對於頭痛的分類、治療方法等，中醫、西醫仍有些許不同，衛生福利部臺北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，中醫會根據證型、頭痛的位置等區分頭痛類型，並透過中藥、針灸等方法進行治療。

西醫頭痛分類多、準則各不同　「偏頭痛」約佔8成

以西醫來說，頭痛其實有很多型態，鄭伊倫中醫師提到，如果以發生的原因來說，西醫可將頭痛分為原發型、次發型頭痛，若頭痛並非其他疾病造成的就稱為「原發型」，而「次發型」可能是因為血塊、腫瘤等其他原因造成的，其中約有9成的患者是「原發型頭痛」，這之中又有8成左右的人屬於「偏頭痛」。

「偏頭痛」是西醫的專有名詞，這類型的頭痛有特定的特徵，像是容易怕光、怕吵，痛起來通常是區域性的疼痛，但不一定會偏向某一邊，而且其疼痛感就像是隨著心搏跳動般的抽痛，另外在偏頭痛發作前，有些人還會出現頭痛先兆（如：看到光影、殘影或幻覺等）。

鄭伊倫中醫師指出，偏頭痛通常特別容易發生在20－50歲的中年女性，女生發生的機率比男生高出3倍左右，不過其發病機轉目前仍不清楚，可能是因為遺傳、荷爾蒙變化、壓力、天氣劇烈變動等因素誘發。

中醫會根據證型、頭痛的位置等區分頭痛類型，並透過中藥、針灸等方法進行治療。（https://www.freepik.com/）

中醫依「證型」分5類頭痛　症狀、型態各有不同

但以中醫來說，古書其實並不會特別以荷爾蒙、神經、血管等來區分頭痛類型，鄭伊倫中醫師表示，中醫會以「證型」將頭痛分為以下5種型態：

1. 風證頭痛：

●特點：

風就像是俗稱的「風邪」，人可能會因為感冒、環境溫度變化、吹太多風等造成「風證頭痛」，其中它又可細分為風寒、風熱、風濕：

（1）風寒頭痛：

風寒頭痛是3者之中最多的類型，通常是因為冷再加上外來環境的風，造成頭部周邊肌肉、血管收縮而引發，可能會從頭一路影響到後頸、背部，導致身體處於緊繃、冷的狀態，常會跟感冒時的頭痛、身體痠痛結合。

這種頭痛在冬天較容易發作，而且它通常發生得很快，可能吹完風或出去一趟遇到較不舒服的環境時就會立刻發作。

（2）風熱頭痛：

這類型的頭痛就像是夏天天氣非常熱時造成的頭痛情形，頭部前面會覺得緊痛，後面會覺得較脹，另外面部可能會有發熱、發汗的情形，甚至在眼睛的部分會有脹熱感。

（3）風濕頭痛：

淋雨過後覺得頭很重、昏昏沉沉、不舒服，這種就較偏向風濕頭痛，通常會覺得整個人身體懶懶的、不太舒服，頭有點重、不清爽的感覺並伴隨著頭痛。

●中醫治療：使用解表、祛風藥做處理。

2. 陽亢頭痛：

特點：

這種頭痛類型比較偏向「火證」，主要和情緒起伏有關，另外長期熬夜造成陰虛陽亢也有可能會造成這類型的頭痛。這類患者常會覺得容易煩躁、生氣，頭很脹、不舒服就像要炸開一樣，甚至會感到頭有點晃、站不穩，並伴隨著血壓偏高、頭部兩側有脹感、眼睛乾、嘴巴乾、嘴巴苦等情形。

中醫治療：使用平肝熄風或滋陰、潤燥的藥物做處理。

3. 痰濕頭痛：

特點：

這類型的頭痛較難界定疼痛的情形、發作的時間點，它比較像是體質發作，這類患者平時可能較常吃一些甜食、不好消化、高熱量、油膩的食物，造成身體濕氣較重、代謝機能下降、退化，當濕氣慢慢累積到一個程度時可能會因為外界因素而誘發頭痛。

當患者覺得頭很脹、昏昏的沒有力氣，但是又說不出是哪一種痛，感覺好像頭隱隱的痛，又很像是頭暈，同時伴隨著吃不下、身體悶悶的感覺時就比較偏向痰濕頭痛。

中醫治療：使用祛濕化痰的藥物，將腸胃道的濕氣問題一併處理，使身體機能恢復。

4. 血瘀頭痛：

特點：

這類型頭痛可能是因為撞擊，或頭部受傷過、開刀過等，造成瘀血的情形產生局部疼痛，它痛起來就像是瘀青時的疼痛感。但如果是比較深部的瘀血、出血等嚴重情形可能會有劇烈的刺痛感，這時中醫會懷疑可能是腦部出血、血管瘤破裂等危險徵兆，並將患者轉介西醫做詳細檢查。

中醫治療：使用活血化瘀的藥物處理，但如果有危險徵兆建議去看西醫做進一步檢查。

5. 虛證頭痛：

特點：

虛證頭痛屬於慢性問題，這類患者通常有氣血不足的情況，長期下來當患者較累的時候就會覺得頭隱隱作痛、不太舒服，這種頭痛不見得會很劇烈，但可能會痛一整天而且吃止痛藥不一定有效，若經過檢查患者脈象偏弱，而且整個人活動力偏低、說話時懶懶累累的，就比較偏向虛證頭痛。

中醫治療：使用補益氣血、健脾養氣的藥物，補足氣血改善疲勞、增加循環及灌流以改善頭痛。

中醫具「經絡」概念　頭痛可再依位置分類、治療

上述這5種頭痛證型不一定會單一出現，患者也有可能間夾2種不同的頭痛類型， 此外鄭伊倫中醫師表示，除了依證型分類外，中醫有「經絡」的概念，所以頭痛其實也會依疼痛的位置做區分，使用相對應的引經藥，或是選擇相關的經絡、穴位做區域性的處理（如：針灸）。

因此，頭痛並不是只能靠止痛藥治療，中醫也可以提供協助，透過問診並參考西醫的治療準則區別頭痛發生的型態，再配合中醫的證型、區域分類，搭配藥物、穴位治療改善民眾的頭痛問題。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 中西醫「頭痛」觀點比一比！中醫依證型可分5大類  快看看你是哪種痛？

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