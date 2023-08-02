自由開講》期待「官僚之夏｣，台、韓官員能處理出口問題

◎鄭明德

8月1日，南韓貿易局公布7月的貿易數字，出口大減，創下2020年5月來的最大降幅。台灣有同樣的問題。上個月7日，財政部公布數字，出口「連10黑｣，連續10個月負成長，預估7月出口仍是減少，「將連11黑｣。對於出口大減問題，期待台、韓經貿官員提出對策，趕緊救兩國的出口。

8月1日，南韓貿易局公布7月的貿易數字，出口大減，創下2020年5月來的最大降幅。（彭博）

筆者想起日本作家城山三郎的著名經濟小說《官僚之夏》，2010年11月該書在台出版中文翻譯本，曾引發關注。書中描述通產省官僚為經濟、為人民幸福的拚搏，是戰後日本經濟奇蹟的原動力。夏天時，通產省官僚為經濟政策進行激烈的辯論，為新政策的制定燃燒著熱情。辯論過程中，經得起批判及檢討的政策的提案得以留下，送交法令審查委員會，有機會成為通產省的政策。與此同時，提出優秀政策的官僚菁英，也可以在通產省嚴格的升遷中獲得晉升；換言之，優秀政策決定官僚的將來。

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此刻，正期待台灣、南韓出現「官僚之夏｣。有經貿官員對出口大跌問題提出辯論與對策，並進行立即的處理。希望兩國趕緊走出困境，維持過往出口暢旺的榮景。

（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）



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