健康醫療網》為何國人罹患大腸癌機率居高不下？醫揭「危險因子」：維生素D不足也中

有大腸癌或大腸瘜肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動。

根據衛生福利部統計，大腸直腸癌是臺灣最多人罹患的癌症，平均約31分鐘就有一人被診斷為大腸直腸癌。醫師提醒，要遠離危險因子，少吃紅肉、避免久坐不動，定期做糞便潛血檢查，早期發現並治療，大腸癌是治癒率很高的癌症。

根據衛生福利部統計，大腸直腸癌是臺灣最多人罹患的癌症，平均約31分鐘就有一人被診斷為大腸直腸癌。（https://www.freepik.com/）

右側腸癌常見腹脹痛、貧血 左側以大便習慣改變為主

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臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌，症狀有些許不同。右側大腸癌以腹脹、腹痛、貧血最常見；左側大腸癌則以大便習慣改變、細便、血便為主，因阻塞關係會有腹痛表現。直腸離肛門近，最常見的症狀是出血、排便改變等，一般人容易誤認為痔瘡，因而延誤就醫。

久坐不動、少曬太陽 罹癌風險高

為什麼國人罹患大腸癌機率居高不下？有幾項危險因子要注意，包括有大腸癌或大腸瘜肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動。

要注意的是，「久坐不動」也是致癌危險因子。根據研究顯示，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8％、肺癌增加6％、子宮內膜癌增加10％。

此外，長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體中合成的維生素D就會缺乏，而維生素D已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率，建議上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，補充維生素D。

瘜肉最好切除 逾40歲定期糞便潛血篩檢

大腸直腸癌幾乎都是從瘜肉演變而來，如果發現瘜肉該不該切除？蕭主任說，瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，其中腺瘤性瘜肉最有可能癌變，若發現超過1公分的瘜肉，建議都要切除，尤其年紀愈大，腺瘤性瘜肉的機率愈高。

此外，建議40歲以上每年就要做糞便潛血篩檢，目前政府補助方式為50至74歲每2年免費一次糞便潛血檢查。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 為何國人罹患大腸癌機率居高不下？醫揭「危險因子」：維生素D不足也中

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