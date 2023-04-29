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自由開講》台灣只能靠杯？數問侯友宜

2023/04/29 13:31

洪法斌

被視為中國國民黨總統提名熱門人選的侯友宜，日前赴新北市議會接受市政總質詢，被同黨議員做球問到對「九二共識」的看法，以及中國與台灣究竟是敵人或朋友等問題時？侯友宜以杯子形容中華民國、台灣則是水，主張杯破水覆，強調與對岸務實交流、創造和平空間。部分支持者及媒體為此番論述擦脂抹粉，認為侯友宜對台、中關係能提出此番重要論述，足見其一直在思考、累積相關論述，也反映出侯穩重的人格特質。

喝水看報的我讀到侯友宜這番「台灣必須靠杯」的杯水論，忍不住端詳起手中這杯水，只見疑惑像杯水中的漣漪一般，一個一個浮了出來。

侯友宜日前赴新北市議會接受市政總質詢，被問到對「九二共識」的看法，以及中國與台灣究竟是敵人或朋友等問題時？侯友宜以杯子形容中華民國、台灣則是水，主張杯破水覆，強調與對岸務實交流、創造和平空間。（本報資料照）

首先，侯市長主張杯破水覆的台灣必須靠杯說要能夠成立，前提必然是世界上只有一個杯子，別無其他選擇，而且，這杯子還是個易碎、甚至已經開始漏水、不堪用的玻璃杯、陶瓷杯。否則，別說杯子會破，哪怕杯子只是有裂痕，大家也知道該換個更強、更耐用而不易碎的鋼杯來裝台灣這杯水。難道，侯市長，您的台灣必須靠杯說，指的是堅持世界上只能有一個杯子，無論如何換不得的一個杯子原則嗎？

更重要的，用這個中華民國是會碎的玻璃杯，台灣是水的說法，來談台灣的國家定位以及中、台關係，完全跳過了「那對岸中國是什麼？」的關鍵問題。請問侯市長，對岸中國也是水嗎？如果是的話，對岸的中華人民共和國明明沒了中華民國這杯子，怎麼不見侯市長說的杯破水覆呢？還是，你也只能繼續自欺欺人，困在一個杯子原則裡，堅持對岸這水是在你說的中華民國的杯子裡，跟台灣都是同一杯水？這能通嗎？

又如果對岸中國不是水，而是杯子，這可不就不只中華民國一個杯子，違背了你這論調能夠成立的一個杯子原則了嗎？這樣的話，北京當局文攻武嚇，拼命想打破杯子，把台灣這水倒過去混成一杯的時候，您的對策是什麼呢？中華民國這杯子如果要碎、會碎，難道你反對的是把玻璃杯變成鋼杯好好保住這杯水，主張要拿中華人民共和國這個杯子來盛，讓對岸整杯捧走嗎？

噢對了，不知道侯市長身邊除了吹捧您這番言論是高瞻遠矚、真知灼見的所謂學者、專家之外，有沒有任何真正嫻熟中台關係的幕僚、專家記得提醒您，「Be Water」也正是香港反送中運動時，讓北京、香港當局聽了刺耳的重要抗爭口號？台灣若水，既柔軟又剛強；既能適應萬物，又能匯聚為強大的力量，固然不錯，但是此時選擇抬出「水」來比喻台灣，即使想的是要改善中、台關係、遞橄欖枝，似乎也是挺棉裡藏針、不太聰明、管用的呢！？

「問渠那得清如許，爲有源頭活水來」，帶領台灣在困難而複雜的國際處境中前進，台灣人民靠的不能是主張台灣必須靠中華民國這個杯，堅持把台灣困在玻璃杯中成為一灘死水，甚至打算讓人整杯捧走的政黨及候選人。

（法律工作者）

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