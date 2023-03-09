自由開講》客家公園涉弊，考驗蔣萬安如何處理「柯朝大秘寶」

江昱欣

為解決長年漏水、壁癌等多項問題，柯市府耗資2億處理「北市客家公園空間改善案」，但歷經二次、共計1.47億之追加預算，工程進度並從原訂2020年底，延宕兩年至去年才完工，如今卻爆出承辦該工程案的北市府衛工處公務員向廠商收取回扣，且「一再變更設計，以不實文件浮編預算」。

這筆總經費達3.47億，相當於補助北市12.5萬國小學童吃48天營養午餐的工程款，卻被發現存有人謀不臧之處，成為蔣市府應如何處理「柯朝大秘寶」的考驗。

請繼續往下閱讀...

根據北市府客委會2020年之說法，第一次追加預算僅係因漏未處理客家公園內「音樂戲劇中心」漏水問題，故納入計劃後增加工項與經費，而最啟人疑竇者，乃第二次追加時，該會對園內「生活館」稱「廠商施作時才發現生活館漏水嚴重、鋼筋鏽蝕，經結構技師鑑定，考量公共安全建議拆除重建，修繕無法治本，才決定拆除重建。」但該案弊端浮現後，不禁令人聯想是否就像把原先「吃藥就會好」的病人，做不實重症宣告，再推去「動大手術兼插管」，若真如此，這種敗壞官箴，耗費全體市民金錢與時間，只為成就個人蠅頭小利的行為，真是天理難容。

柯市府耗資2億處理「北市客家公園空間改善案」，但歷經二次、共計1.47億之追加預算，卻爆出承辦該工程案的北市府衛工處公務員向廠商收取回扣。（本報資料照）

蔣市府稱全案為「政風處主動移送」，並強調「廉潔、反貪」，完全不夠！應由工務專業之李四川副市長帶領非屬衛工處之其他專家，檢查全般細節沒有「偷工減料」或「安全性」之問題，如再查獲疏失「來一個殺一個」，最後用自身專業予以背書，才能讓市民安心，此外，針對該案是否有其他「共犯結構」，有關人員直屬長官如還在市府，其督導方面有無行政違失，市府也不能送檢調後就當沒事，仍該持續調查。

而衛工處8日對外澄清，有關工程正在辦理驗收程序「將嚴格把關」，但客家公園卻已於去年十月盛大重新開幕，前市長柯文哲還去剪綵，按照民眾黨新竹市長高虹安去年檢驗「新竹棒球場」的標準，這叫做不顧市民的安全與參觀體驗，拿「市民的身體」在做驗收，前市長柯文哲與當時的北市府客委會也是「急就章作秀」。

市長蔣萬安去年在「新竹棒球場」爆發爭議時，稱「會用最嚴格標準驗收大巨蛋」，當上市長後如果連一座4.3公頃的公園都處理不好，怎能說服大家他會「Hold住」那顆蛋？蔣當時也曾呼應高虹安對新竹棒球場之高見，痛批「這12億元是人民納稅錢，結果球場竟然沒有經過驗收」，那如今他的客委會主委徐世勲，被發現過往在柯市府任同一職務時，同樣在客家公園尚未通過驗收之際，就帶柯文哲、副市長黃珊珊去剪綵開幕，而蔣萬安去年選舉時出席該處「義民祭」，今年二月還以市長身份前往該處參加祈福活動，現在該處工程被直指涉弊，按照同一標準，這些是否也都令市民心痛？

這是檢驗蔣萬安是否能一以貫之的最好機會，尤其柯朝人馬還在其位，他是要大刀闊斧，或者昨是今非「裝死」，能決斷的時間也不多了：再過不久又是梅雨、颱風旺盛的季節，這座公園被修繕、重建的所有設施，是將順利通過「雨神」考驗，還是繼續漏水，大家正緊盯著，屆時不論好壞，蔣市府都得概括承受。

（政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法