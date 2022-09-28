北歐國家的平均壽命越來越長，同時生活品質也越來越高，北歐飲食功不可沒！

韋恩的食農生活

講到北歐食物，或許台灣人想到的都是IKEA的肉丸子配馬鈴薯泥，其實北歐的飲食絕對不只是這樣，而且北歐飲食法是近年來新流行的一種健康飲食法，深受國外許多飲食、營養專家推崇，可以說與南方的地中海型飲食法並駕齊驅。

什麼是北歐飲食法

北歐飲食法是流傳於北歐國家如挪威、瑞典、丹麥、芬蘭等國的飲食法，其共同特色為：

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♦ 食用較粗的、低麩質的全榖雜糧，如黑麥、裸麥、燕麥等。

♦ 大量水果，尤其是莓果類（特別是北歐越橘 lingonberry）。

♦ 許多蔬菜，尤其是比較多的根莖類蔬菜，如甜菜、大頭菜、胡蘿蔔等。

♦ 大量富含油脂的海魚，如鮭魚、沙丁魚、鮪魚、鯖魚等。（那個臭名在外的醃漬鯡魚與發酵鯊魚不在此列….）

♦ 常使用芥花油 Canola oil。

♦ 許多豆類、堅果、種子。

♦ 偶爾吃優格或低脂乳製品以及雞蛋。

♦ 較少吃肉類。

這些食材通常來自本地與周邊的海洋較多，有較低的食物里程，代表食材新鮮也有較低的碳排。

北歐飲食的優點

北歐國家的平均壽命越來越長，同時生活品質也越來越高，北歐飲食功不可沒，所以被推崇為健康的飲食法，依照食品與營養專家的分析，北歐飲食法的優點在於：

良好的油脂

富含油脂的海魚提供許多omega-3油脂如 DHA 或更珍稀的EPA，芥花油也富含單元不飽和脂肪酸以及omega-3油脂，所以這樣的油脂攝取有較低的飽和脂肪酸，較高的不飽和脂肪酸，因此有益於降低膽固醇、維護心血管健康、對於幫助記憶力、提升腦力也都有很大的好處。

豐富的纖維

根莖類蔬菜、全穀類、豆類、種子都是良好的纖維來源，因為纖維利於吸附水分，消化也比較慢，所以對於維護腸道菌相、幫助排便、降低膽固醇、維持血糖穩定也都有很好的幫助。

莓果的抗氧化力

莓果裡的花青素與多酚是非常好的抗氧化物，對於抗氧化、抗體內慢性發炎特別有益，所以對整體免疫力、預防阿茲海默、預防動脈硬化、預防關節炎等多方面的效果，花青素對於預防黃斑部病變也很有幫助。

優質蛋白質

魚肉、豆類、種子、雞蛋、低脂乳製品都是很好的蛋白質來源，可以幫助肌肉力量的維持，也對血糖控制穩定有益。

低糖、低精緻碳水化合物

因為有豐富的蛋白質、油脂、纖維，所以比較有飽足感，因此攝取的碳水化合物較低，而且碳水化合物來源都是較粗的穀類雜糧，而且低麩質或無麩質，所以血糖上升的速度較慢，有益血糖穩定，不容易餓，也有助於預防第二型糖尿病。

豐富的微量元素

堅果、種子、穀類的種皮都是豐富的微量元素來源，有天然的維生素E、維生素B群、鎂、鈣、鋅、鉀等等，都是維持正常生理機能所必須。

維生素D

北歐因為季節因素，冬天有很長的時間曬不到陽光，特別重視維生素D的攝取，否則憂鬱是很常見的事。北歐飲食裡有豐富的海魚、乳製品、雞蛋都供應了很多天然的維生素D。參考前文 北歐的陽光-可以預防憂鬱的維生素D。

綜合以上優點，北歐飲食法確實在控制體重、預防三高、預防阿茲海默等等方面有很好的益處，也很值得大家參考一下。不過，北歐飲食特別重視的永續性、在地性也是我們應該要思考的，我們並不需要照章全收，應該要思考屬於台灣最健康，同時也能兼顧永續性的飲食法。

北歐飲食給台灣的啟發

依我的角度來看，參考地中海飲食、北歐飲食法或任何健康飲食法，台灣有很多相對應的優良食物值得我們應用與推廣。

♦ 台灣四面環海、優質的魚、海鮮是豐富的，這提供了優質的蛋白質與魚油的來源。

♦ 此外，台灣近年來也鼓勵推廣旱作雜糧，所以大豆、薏仁、芝麻、花生或其他豆類都可以成為植物性蛋白質或是五穀的來源。

♦ 台灣知名的苦茶油也是富含不飽和脂肪酸的優質油脂，還被美譽為東方的橄欖油。

♦ 而台灣可以生產的芝麻油更是富有抗氧化力的芝麻酚的優質油脂。

♦ 台灣水果的多樣與優良品質更是我們自豪的，水果如芭樂、鳳梨、屬於本土性的莓果-桑葚等，都可以提供很好的抗氧化力。

所以以上台灣產食材都足以上台灣健康飲食獨樹一格，同時兼顧美味、健康與永續，是不是值得我們思考看看呢？

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】富含抗憂鬱維生素Ｄ、抗氧化莓果花青素的健康北歐飲食法

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