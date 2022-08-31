維生素Ｄ就像斯斯可以分成兩種，一種是「非活性維生素Ｄ」，另一種則是「活性維生素Ｄ」。然而一般我們經由飲食、膳食補充品攝取的食品級維生素Ｄ，被歸為「非活性維生素Ｄ」，要經過人體代謝才能具有活性，那麼另一種「活性維生素Ｄ」與其又有什麼不同呢？

韋恩的食農生活

韋恩昨天在粉絲頁說明國衛院發表研究成果，65歲以上的人如果長期補充活性維生素Ｄ，失智與死亡率都可能提高，這個結果讓許多有在注意維生素Ｄ攝取的人非常緊張，也紛紛來留言與私訊詢問這是怎麼一回事。

因為如果對照韋恩不久前的專文討論，國民健康署修訂了「國人膳食營養素參考攝取量」，其中建議50 歲以上的國人的維生素Ｄ的攝取建議量，應該提高為每日15 微克（µg）。而且依照這個標準來看，台灣人平均75%以上的男女性，都呈現維生素Ｄ攝取不足的情形。這兩則結果看似十分矛盾，令人困惑！維生素Ｄ到底該吃不該吃呢？

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維生素Ｄ就像斯斯分兩種，「非活性維生素Ｄ」與「活性維生素Ｄ」效果大不同

維生素Ｄ其實有不同形態，對人體的效果與代謝方式都大不同。我們該注意的是，在國衛院研究中，研究對象是「活性維生素Ｄ」，這種維生素Ｄ屬於藥品等級，是經醫師為治療骨質疏鬆所開立。而一般我們經過飲食、膳食補充品攝取的食品級維生素Ｄ，是「非活性（營養）維生素Ｄ」，要經過人體代謝才能具有活性，兩者是不一樣的成分，所以對於日常攝取不必緊張。

非活性維生素Ｄ

成分：食品級的維生素Ｄ屬於這類，又分為維生素Ｄ 2 與維生素Ｄ 3 兩種主要形式。 來源：可以靠日曬皮膚下合成，或是從食物裡攝取。如果太陽曬不夠，或是因為年紀大皮膚合成效率下降，就特別要注意食物來源。 食物來源： 動物肝臟、魚肝油、蛋黃、營養強化乳品、蘑菇（曬過太陽的） 體內代謝： 發揮功能前要先在體內活化。必須先在肝臟轉化為25-氫氧基維生素Ｄ 3 ，再於腎臟轉化為1,25-雙氫氧基維生素Ｄ 3 。1,25-雙氫氧基維生素Ｄ 3 才是具有活性的型態。因為需要多重轉化，人體有調控機制，不用擔心大量產生活性而造成副作用。

活性維生素Ｄ

成分： 醫藥等級，為維生素Ｄ的活性型態 1,25-雙氫氧基維生素Ｄ 3 （Calcitriol，骨化三醇）。 來源： 要在醫師以治療骨質疏鬆、骨折為目的，經指導下謹慎服用，以避免短時間造成過量而產生副作用。 體內代謝： 不須轉化，直接發揮活性，具有類似荷爾蒙的效用。

維生素Ｄ的功效

維生素Ｄ的主要生理功能是幫助維持血鈣的正常濃度、幫助骨骼鈣化。因此也對生長調控、血液凝固、心臟跳動與神經系統感應都有關係。因為維生素Ｄ也有很好的抗氧化性以及抗發炎性，所以對於抑制體內的慢性發炎以及細胞激素風暴都有正面效果。此外一些醫學研究發現，憂鬱症與維生素Ｄ具有相關性，推測是因為憂鬱症的人大腦或神經系統裡都有慢性發炎以及連帶產生的細胞激素風暴現象，所以很有可能維生素 Ｄ因此發揮了對憂鬱症改善的效果。

補充維生素Ｄ要注意不要過量

營養用食品級維生素Ｄ縱然較活性維生素Ｄ安全，但是還是不能過量，因為維生素Ｄ是一種脂溶性的維生素，比較不容易排除，所以容易累積在體內。長期大量的累積會造成軟組織的鈣化、血管硬化等問題，而且難以復原。所以食用高單位的膳食補充品的維生素Ｄ要特別注意，從天然食物來源的就比較不太會有中毒問題。因此北歐國家的北歐飲食法特別重視維生素Ｄ的攝取。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】維生素Ｄ該不該吃？「活性」維生素Ｄ與「非活性」維生素Ｄ大不同

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